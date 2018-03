USR, partidul unui singur slogan?

Una dintre formațiunile politice apărute în ultimul deceniu în care s-a pus foarte multă speranță este USR. Provenit dintr-o asociație civică, partidul fondat de Nicușor Dan părea a fi exact ceea ce lipsea de pe scena politică: un partid al tinerilor, al intelectualilor, cu idei de dreapta, cu o puternică tentă anti-sistem.

Noul partid a intrat în Parlament cu un scor bun, fiind ca pondere a treia forță politică.

La mai bine de un an de la alegeri, an în care au fost evenimente suficient de multe pentru a se afirma, USR nu a reușit să-și definească orientarea doctrinară, nu are o ideologie și mai ales nu a scos la iveală nicio mare personalitate, care să depășească prin anvergură culturală, prin formație și mentalitate liderii politici, îmbătrâniți în rele, unși cu toate alifiile. Da, PSD este un partid al penalilor, dar USR propune o alternativă?

Partidul care a suscitat atâta interes, care pe parcursul anului 2017 a scos zeci de mii de oameni în stradă, nu a reușit să se exprime decât prin slogane, prin acțiuni ce țin de arta spectacolului, nu de politica mare.

Un partid nu poate cânta pe un singur diapazon. Problemele unei societăți sunt complexe. Într-un an în care partidele de guvernare au luat măsuri economice aberante, vocea USR nu s-a auzit deloc. Parlamentarii USR nu s-au remarcat prin prezentarea unor măsuri alternative, așa cum face un partid de opoziție. Singura preocupare a fost legată de Legile Justiției. Lansat ca partid anti-sistem, este oarecum aiurea să vezi același partid ca principal susținător al sistemului.

Opunându-se din princpiu oricăror modificări legislative, se încadrează în rândul opoziției, dar parcă este prea puțin. Ce ar fi dacă USR ar avea propriul proiect de lege privind Justiția? Ar fi minunat pentru dezbaterea publică. Dacă ar avea, împreună cu PNL, proiecte alternative privind salariile, pensiile, ajutoarele sociale, desigur am avea speranța că se naște o alternativă la actuala guvernare.

Cum se bucură de susținerea intelectualității, ar fi minunat dacă USR ar prezenta un proiect privind cultura, dar și modul în care trebuie marcat Centenarul.

Cu toate lipsurile, USR își are rostul său. Va continua să fie o forță interactivă, un catalizator al mișcărilor de stradă, dar cam atât.

Să ne imaginăm că PSD va pierde guvernarea, iar USR va intra într-o coaliție de guvernare. Vedem pe cineva din acest partid ocupând o funcție de conducere în Parlament? S-a remarcat vreun om politic, bine pregătit pentru a ocupa o funcție de demnitate în stat? Deocamdată nu are nici măcar un lider recunoscut la nivelul partidului.

Prin urmare, dacă USR dorește să reprezinte ceva în politică va trebui să-și caute un lider. Dacian Cioloș pare persoana potrivită. Partidul va trebui să aibă un ideolog, un grup care să lucreze la o platformă doctrinară.

Dacă USR rămâne încremenit în proiectul #REZIST nu va depăși stadiul larvar, total nepregătit pentru guvernare.

Există pericolul tranformării acestui grup într-un partid extremist? Într-o dezbatere serioasă, în care societatea își pune întrebarea dacă un serviciu secret avea căderea să se implice în cercetări penale, în care se vorbește tot mai intens despre abuzuri, despre încălcarea drepturilor omului, mai mult, despre subordonarea Justiției de către serviciile secrete, un partid ca USR trebuie să aibă un punct de vedere exprimat prin discurs coerent, nu doar prin slogane.