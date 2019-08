USR este astăzi cel mai nociv partid pentru români.

Uniunea Salvaţi România refuză să salveze România. A luat voturile românilor ca partid de sacrificiu, dar pe parcurs şi-a pierdut eroismul. Precum Johannis care a acceptat-o pe „d-na Docilă” ca premier pentru a nu-şi pierde rangul, aşa şi Barna nu trece la guvernare pentru a salva partidul. Nu-i pasă de români. Partidul lui să fie fericit.

Guvernul Docilă îşi dă duhul. Să şi-l dea. La cât rău au făcut Dragnea, Ponta, Vâlcov, Fifor, Teodorovici, Tăriceanu… cu uneltele gen Toader, Dăncilă, Tudose, Grindeanu, Niculicea, Iordache, Dan, Meleşcanu (sper să nu se supere careva că l-am uitat) în patru-şapte ani l-au cam depăşit pe Iliescu care a avut la dispoziţie 23 de ani. Problema este că nu vrea nimeni să ia taurul de coarne. Dintre partidele parlamentare PNL este prea îndătinat, ALDE este malefic (Tăriceanu) şi fără susţinători, USR s-a dovedit demagog, UDMR este etnic iar PMP nu scapă de umbre. Dintre partidele neparlamentare nu vedem decât Pro România care ar putea conta, pe restul putându-le considera ca ”tehnocraţi”.

Sunt absolut convins că în toate aceste partide (inclusiv PSD şi „tehnocraţi”) se găsesc oameni capabili, curaţi şi dedicaţi care să formeze un guvern. Un guvern nu de stânga sau de dreapta, un guvern care să adopte legi în favoarea românilor indiferent dacă acestea se găsesc pe lista de proiecte ale formaţiunilor de dreapta sau de stânga. Un guvern care să facă să dispară manifestările extremiste nu prin interzicerea lor ci prin inutilitatea lor. Un guvern potent care să ne facă să trăim confortabil, să muncim pentru că ne place ceea ce facem, să învăţăm pentru că ne place să ştim, să iubim pentru că avem ce sau pe cine şi să fim sănătoşi.

Năzuinţele românilor s-au îndreptat în ultimul an către promisiunile venite din Bucureşti, de la acel USB care promitea. Ţara i-a adoptat şi au devenit USR. Au fost parlamentarele europene şi românii de pe planetă i-au votat masiv. Au crescut ca Prâslea cel Voinic dar merele de aur s-au dovedit doar pădureţe. Nu există durere mai mare decât această nouă înşelăciune. Este posibil ca neamul să-şi piardă încrederea definitiv în posibilitatea de a fi român la tine acasă.

Atenţie USR! Vei reuşi ceea ce nu a reuşit PSD-ul sub toate denumirile şi conducerile sale. Îndepărtarea aproape totală a românilor de urnele de vot şi de plaiurile natale. Glumind puţin pot spune că voi rămâne doar eu şi cei de-un leat cu mine, cei care am învăţat să spunem în armată: „Da. Să trăiţi!”