USR acuză PNL și PSD de blat pe pensiile speciale

USR acuză “un blat absolut condamnabil între PSD și PNL” pe legea de eliminare a pensiilor speciale. Afirmația a fost făcută de deputatul USR Cristina Iurișniți într-o conferință de presă susținută ieri.

Și președintele USR, Dan Barna, este de părere că în Parlamentul României „a fost mai degrabă un spectacol de convins lumea că se încearcă”. Reacția vine după ce marți deputații au adoptat un proiect care îi lasă fără pensii speciale pe parlamentari, magistrați și alți funcționari, mai puțin pe militari și angajații MAI. Decizia parlamentarilor a blocat instanțele de judecată, iar reprezentanții CSM au avut o întâlnire cu președintele Klaus Iohannis pe această temă. De asemenea, Avocatul Poporului a atacat la CCR legea. :i Înalta Curte de Casație și Justiție se pregătește să sesizeze CCR.

Iurișniți: Blat pe față între PSD și PNL

Într-o conferință de presă susținută vineri, deputatul USR de Bistrița-Năsăud Cristina Iurișniți a precizat că adoptarea proiectului de lege privind eliminarea pensiilor speciale nu este altceva decât un ”blat pe față între PSD și PNL”.

”Marți, a fost votul în Parlament, după nenumărate dezbateri și un adevărat circ a fost vot în Parlament. Un joc și un blat absolut condamnabil între PSD și PNL. Este cazul să reamintesc încă o dată că nu putem pune la îndoială aceste jocuri sub masă, în spatele ușilor închise. Amendamentul depus de USR prin care se plafonau pensiile militarilor și pensiile magistraților nu a fost acceptat, nici măcar nu a fost adus în discuție. În Comisia de Muncă a fost respins. (…) Se știa clar că în formatul actual legea va fi contestată, lucru care s-a și întâmplat. (…) Noi am propus amendamentul constituțional de plafonare a pensiilor militarilor și magistraților, așa cum am spus, dar având în vedere că nu a fost luat în calcul și ținând cont că PSD s-a opus la tot ce a însemnat aducerea în dezbatere și adoptare în plen a unui proiect viabil, constituțional, iar PNL a tăcut, îi suspectăm de blat pe față în privința pensiilor speciale. Privilegiile se pare că vor continua cu acceptul celor două mari partide istorice – PNL și PSD”, a declarat Cristina Iurișniți.

Președintele USR, Dan Barna, spune că există riscul ca legea care elimină pensiile speciale să nu se aplice niciodată.

„S-a adoptat o lege care elimină pensiile speciale, lege care are riscuri, ca să fim foarte corecți, de neconstituționalitate. Sunt niște premise că de fapt legea nu va putea să intre în vigoare pentru că are niște prevederi care o fac vulnerabilă la un control de constituționalitate. Am introdus amendamente tocmai pentru a scoate acele bombițe”, a explicat Dan Barna.

El spune că în Parlament „a fost mai degrabă un spectacol de convins lumea că se încearcă, decât ca o asumare efectivă a actualei majorități parlamentare că această lege ar putea să-și producă efectul”.

Și deputatul Cristian Seidler – vicepreședinte USR – susține că atât PNL cât și PSD știu că legea este neconstituțională. „Putem să ne placă sau nu, să fim în acord sau în dezacord, dar într-un stat de drept deciziile CCR se respectă, sunt obligatorii. De acest lucru sunt conștienți atât colegii din PSD, cât și colegii din PNL. Toți parlamentarii știu acest lucru”, a declarat Seidler.

Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, spune că legea ar fi trebuit votată în ședința comună a celor două Camere. „Legea privind statutul parlamentarilor se adoptă de cele două camere în ședință comună. Astăzi nu a fost ședință comună, deci nu se puteau atinge de acea lege, de exemplu. Chiar nimeni nu citește Constituția? Este text în Constituție care spune ce este de competența ședințelor comune, printre care statutul deputaților și senatorilor. Restul, pentru pensiile judecătorilor, nu doar CCR a spus că nu pot fi afectate. A spus recent și Comisia de la Veneția”, a spus Zegrean.