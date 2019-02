Uşă trântită în nas luptelor

Clubul Primăriei, CSM Satu Mare, refuză să sprijine acest sport

Antrenorii secţiei de lupte de la CS Satu Mare – Cetate Ardud solicită de ani buni sprijin din partea Primăriei Satu Mare pentru sportivii de performanţă care ajung la maturitate. Dar mereu li s-a trântit uşa în nas.

Şi aşa se pierd talente, unii renunţă la sport, iar alţii sunt transferaţi la cluburi potente din alte judeţe. Antrenorul Tudor Barbul a sperat că lucrurile se vor schimba în anul 2019 şi că se vor găsi câteva locuri la CSM Satu Mare. Şi după mai multe demersuri, ori discuţii cu directorul Vasile Fogel, a venit şi răspunsul: nu se poate.

“Pentru noi nu sunt bani publici pentru performanţă. Cine mai are continuitate şi mari performanţe ca noi? De 5-6 ani tot solicităm o secţie de lupte în cadrul CSM Satu Mare, să ducem 3-4 sportivi pe care să nu-i pierdem. Mi s-a transmis că primarul Gabor Kereskenyi nu doreşte pentru că nu există buget. Bine că sunt bani pentru volei pe plajă, aproape 600.000 lei, locuri noi la scrimă şi judo. Pentru asta există buget în anul 2019? Pentru noi nu?Am transmis un buget estimativ de 100.000 lei pe tot anul pentru 4-5 sportivi. Nu vreau bani pentru mine, vreau să putem ţine acasă sportivii. Am oferte din toată ţara pentru ei şi vor pleca pentru că nu putem să-i ţinem acasă. Doar dacă pleacă vor putea continua să facă sport”, spune Tudor Barbul.

CS Satu Mare – Cetate Ardud rezistă de ani buni datorită sponsorilor, primăriei Ardud şi a bugetului primit de CS de la Ministerul Tineretului si Sportului. Probleme apar mai ales cu sportivii care ajung la majorat şi care vor să trăiască şi ei din ceva.

“Mă întreb de ani de zile dacă eu sunt veriga pentru care nu suntem acceptaţi. Să-mi spună, pentru că mă retrag. Totul e politic? Nu ştiu. Am făcut o cerere scrisă înregistrată. Nici măcar nu am primit răspuns în acelaşi mod. Suntem sprijiniţi de Ardud. Dar cât mai poate o primărie ca aceasta să ne ţină? Banii de la MTS prin CS sunt puţini. Ce am făcut aşa grav că am cerut locuri pentru 4-5 sportivi? Doar aşa am putea avea continuitate. Sunt sătmăreni, vrem să rămână acasă. Să vină să vadă câţi sportivi avem la sală. Vă spun eu! Peste 40 de sătmăreni care muncesc zilnic. Trebuie să ne strângem şi să mergem în faţa Primăriei Satu Mare? Am fi penibili?”, mai declară antrenorul sătmărean.

Amintim că CSM Satu Mare s-a înfiinţat după hotărârea Consiliului Local Satu Mare în anul 2007. În regulamentul de organizare şi funcţionare au fost introduse următoarele secţii: arte marţiale de contact, atletism, automobilism sportiv, baschet, biliard, box, canotaj, ciclism, culturism şi fitness, dans sportiv, ecvestră, fotbal, gimnastică, gimnastică ritmică, handbal, judo, karate, nataţie şi pentatlon modern, popice, scrimă, sportul pentru persoane cu nevoi speciale, şah, tenis, tenis de masă, tir cu arcul, tir sportiv, volei.

Sigur, nu toate sunt active, dar de pe listă lipseşte chiar sportul luptelor, unul cu tradiţie în judeţul Satu Mare.