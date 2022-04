Ursula von der Leyen, îngrozită de ce a văzut la Bucha

O delegaţie a Uniunii Europene formată din preşedinta CE, Ursula von der Leyen, şeful diplomaţiei UE, Josep Borrell, şi premierul slovac Eduard Heger a ajuns vineri în Ucraina cu trenul.

Ursula von der Leyen şi Josep Borrel au fost şi la Bucha.

„Aici s-a întâmplat ceva de neimaginat. Am văzut cruzimea armatei lui Putin. Am văzut nepăsarea şi cruzimea cu care au invadat acest oraş. Aici, în Bucha, am văzut cum umanitatea noastră este spulberată”, a spus Ursula von der Leyen. Kremlinul a declarat vineri că ‘operaţiunea specială’ a Rusiei în Ucraina s-ar putea încheia în ‘viitorul previzibil’, dat fiind că obiectivele sale sunt în curs de a fi atinse şi că munca este dusă la îndeplinire atât de către armată, cât şi de către negociatorii de pace ruşi, transmite Reuters şi Agerpres.