Urmaşii românilor persecutaţi în 1940 se pregătesc de proteste

Urmaşii românilor deportaţi în urma Dictatului de la Viena ar fi trebuit, conform Legii 154/2021, să beneficieze de o îndemnizaţie de aproximativ 175 de lei pe lună. Guvernul a hotorât să proroge termenul de aplicare al legii până în 2023, iar apoi, până în 2024. Ca urmare, mai mulţi beneficiari ai acestei legi au organizat o întâlnire la Carei, la care au hotărât să acţioneze prin proteste.

Daniela Ciută, preşedinta Asociaţiei Refugiaţilor, filiala Carei şi preşedintă a Asociaţiei ASTRA Carei ne-a remis un comunicat pe care îl redăm mai jos.

Ea a fost prezentă miercuri, 11 ianuarie, de la ora 18.30, la emisiunea “Audienţe în direct” de la Informaţia TV, moderată de Victor Constantinovici.

“Nu s-a dorit de Guvern, în niciun moment al anului 2022, ca sumele datorate românilor în baza Legii 154/2021 să fie plătite. S-a aşteptat din nou perioada dinaintea Crăciunului pentru a se acţiona împotriva urma;ilor românilor persecutaţi etnic, strămutaţi din casele lor în 1940.

Urmare a deciziei luate de cei peste o sută de participanţi la şedinţa din 8 ianuarie 2023 a Asociaţiei românilor refugiaţi şi expulzaţi în 1940, filiala Carei, facem public Mesajul pe care fiecare dintre cei discriminaţi şi desconsideraţi de guvernanţi îl poate trimite pe adresa parlamentarilor şi politicienilor dar şi miniştrilor, pe adresele lor oficiale, în special Ministrului Finanţelor, Adrian Câciu şi Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Marius Budăi care au avut impertinenţa de a afirma că plata indemnizaţiilor pune în pericol bugetul consolidat de stat.

Aşteptăm o reacţie şi de la parlamentarii sătmăreni Alexandru-Robert Zob, senator şi deputaţii Adrian-Felician Cozma, Radu Panait şi Radu-Mihai Cristescu. Menţionăm că deputatul Adrian Cozma a adresat o întrebare miniştrilor de Finanţe şi Muncii în data de 4 ianuarie 2023 iar cei de la USR au votat împotriva amânării plăţii indemnizaţiilor urmaşilor celor persecutaţi etnic în perioada 1940-1944 în data de 13 decembrie 2022.

Asociaţia românilor refugiaţi şi expulzaţi în 1940, filiala Carei, este singura din ţară care a organizat un protest în faţa Prefecturii Satu Mare la data de 10 ianuarie 2022, după prima amânare a plăţii indemnizaţiilor acordate prin Legea 154/2021. Vor urma ;i alte proteste, probabil la Bucureşti. An de an se organizează comemorarea românilor expulzaţi în 1940 la Monumentul ridicat în curtea bisericii Sf.Andrei din Carei.

În anul de graţie 2023 am ajuns să cerem drepturi egale cu ale minoritarilor din România! Statul român este cel care plăteşte la ora actuală pensiile refugiaţilor şi expulzaţilor din nordul Transilvaniei deşi nu statul român i-a scos din casele lor în 1940 ci Ungaria Hortystă. În timp ce deportaţii au primit despăgubiri şi de la statul român şi de la cel german, românii nu au primit despăgubiri de la statul maghiar pentru perioada de ocupaţie 1940-1944.

Mesajul Asociaţiei Românilor Refugiaţi şi expulzaţi în 1940

Urmaşii românilor persecutaţi pe criterii etnice, expulzaţi în 1940 din casele lor, cer EGALITATE în drepturi cu minoritarii din România! Vă aducem la cunoştinţă că la ora actuală, efectele Legii 154/2021 sunt valabile doar pentru minoritari nu şi pentru români, fiind votată o nouă Ordonanţă de Urgenţă în decembrie 2022 care amână din nou plata indemnizaţiilor urmaşilor românilor persecutaţi etnic pentru 1 ianuarie 2024, un an electoral.

Vi se pare normal? An de an se votează amânarea plăţii indemizaţiilor. Din data de 10 august 2022 a intrat în plată şi ultima categorie de minoritari. NU ŞI ROMÂNII! Asociaţia românilor refugiaţi şi expulzaţi în 1940 vă solicită un punct de vedere legat de DISCRIMINAREA crasă la care sunt supuşi puţinii români vizaţi de Legea 154/2021.

Discriminarea se manifestă atât la plata indemnizaţiilor cât şi la valoarea sumelor acordate< români vs. minoritari aflaţi în aceeaşi situaţie. Ascunderea realităţii nu aduce decât deservicii celor care o susţin!

Dacă părinţii şi bunicii noştri au avut curajul de a înfrunta duşmanul şi de a nu renunţa la identitatea lor, cu orice risc, atunci şi noi vom lua atitudine şi vom protesta până la restabilirea drepturilor egale ale românilor cu ale minoritarilor.

Nu cerem niciun favor ci doar egalitate în drepturi, în ţara noastră, cu ale minoritarilor. Încă se mai poate contesta la CCR decizia de amânare a plăţii indemnizaţiilor abia din 1 ianuarie 2024, încă se mai poate opera o rectificare bugetară. Dacă se doreşte.