Urmărit general depistat la Vama Petea

Poliţiştii de frontieră din cadrul P.T.F. Petea au identificat şi predat autorităţilor competente un cetăţean român, căutat de autorităţile din ţară pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul circulaţiei.

În 5 septembrie, în jurul orei 14:30, în Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judeţul Satu Mare, s-a prezentat la controlul de frontieră, pe sensul de intrare în România, cetăţeanul român A.M., în vârstă de 41 de ani, din judeţul Hunedoara.

În urma verificărilor efectuate în baza de date, poliţiştii de frontieră au constatat că bărbatul este căutat de autorităţile din România. Pe numele lui, Judecătoria Satu Mare a emis, în 2018, un mandat de executare a pedepsei cu închiosarea, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice. Hunedoreanul are de executat o pedeapsă privativă de libertate de un an de închisoare.

Drept urmare, bărbatul a fost predat unui echipaj din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul I.P.J. Satu Mare în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

Sursă: Poliţia de Frontieră