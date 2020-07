Urban Tribal Band a concertat la Turnul Pompierilor

Al doilea eveniment dintr-o serie de concerte organizate în următoarea perioadă de Centrul Cultural “G.M. Zamfirescu”, reunite sub genericul “Live Music Restart”, a avut loc în Parcul Rudolf Fatyol miercuri spre seară.

După cum ne anunţa înaintea concertului echipa de la “Zamfirescu”, am asistat la naşterea unei noi trupe pe harta oraşului. una plină de viaţă şi culoare, reunind soundul de percuţie, cu lirismul saxofonului şi vocalitate orientală, etno-fusion. Oameni dedicaţi şi deosebiţi care vin din diverse domenii, dar care iubesc muzica pe care o fac împreună, ei sunt discipolii percuţionistului Cserey Csaba, renumit la nivel naţional. Activitatea sa de profesor a făcut ca mulţi tineri percuţionişti să îi calce pe urme, câţiva dintre ei fiind reuniţi în această nouă formulă, alături de soţia maestrului lor, sub titulatura Urban Tribal Band. Ei sunt: Szabó Attila – djembe; Tóth Lacó – djembe; Tallián Cristian – darbuka, djembe; Chioran Ovidiu Sorin – djembe; Cserey Csaba – djembe, balafon, darbuka, claves, timbales, brazil drums; Cserey Both Zsuzsa – saxofon tenor, solistă vocală.

Succesul multelor sale concerte şi seri de relaxare şi popularitatea lui Csabcsi au asigurat un public numeros la Turnul Pompierilor, care s-a bucurat de o seară foarte plăcută.