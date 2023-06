UPDATE: UDMR anunţă ieşirea de la guvernare. PNL şi PSD au prezentat lista miniştrilor

UPDATE:

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi seară, la ora 20.00, că nu s-a ajuns la un consens în cadrul negocierilor cu PSD şi PNL în vederea formării viitorului guvern.

El nu a exclus ipoteza unei soluţii, dar a apreciat totodată că nu există prea multe şanse în acest sens.

„În acest moment, aici, lucrurile, sigur, se opresc, pentru că pur şi simplu nu am reuşit să ajungem la un consens. Regret enorm de mult. Am arătat, dincolo de seriozitate, dincolo de profesionalism, dincolo de responsabilitate şi flexibilitatea necesară, dar la impuse nu se poate lucra. Sigur, până când nu sunt trimise listele şi programul de guvernare în Parlament, nu putem spune că s-a închis această etapă între cele trei partide din coaliţie, dar prea multe şanse nu sunt. Până dimineaţă, sigur, se pot întâmpla multe lucruri. Am făcut toate eforturile posibile şi am arătat deschidere şi flexibilitate în tot parcursul discuţiilor şi negocierilor. Vom vedea ce se va întâmpla mai departe şi în zilele care urmează, mâine, poimâine, mai ieşim la declaraţii şi vă informăm”, a arătat Kelemen Hunor, în cadrul unei declaraţii de presă la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă până dimineaţă s-ar mai putea schimba ceva, Kelemen Hunor a confirmat: „Bineînţeles. Toate partidele au această posibilitate până când e trimisă lista”.

„Eu l-am sunat pe Marcel Ciolacu şi i-am spus că noi, în condiţiile în care trebuie să renunţăm la toate ministerele pe care le-am condus cu responsabilitate şi seriozitate, îmi pare rău, dar nu putem să mergem pe varianta impusă că ei cedează. Pe acord nu trebuie să cedeze nimic. Pe acordul de coaliţie aceste ministere în acest moment sunt la UDMR, nu e vorba de PSD, ca să clarificăm. (…) UDMR nu iese de la guvernare, este dat afară de la guvernare! (…) PNL n-a renunţat la Mediu, nu avem despre ce să discutăm”, a adăugat liderul UDMR.

Partidul Social Democrat şi-a stabilit marţi, în şedinţa conducerii partidului, lista cu miniştrii care ar urma să facă parte din Guvernul condus de Marcel Ciolacu.

Lista PSD:

* Prim-ministru – Marcel Ciolacu;

* Viceprim-ministru – Marian Neacşu;

* Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii – Sorin Grindeanu;

* Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene – Adrian Câciu;

* Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Florin Barbu;

* Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului – Radu Oprea;

* Ministrul Apărării Naţionale – Angel Tîlvăr;

* Ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse – Gabriela Firea;

* Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării – Ivan Bogdan-Gruia;

* Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale – Marius Budăi;

* Ministrul Sănătăţii – Alexandru Rafila.

Miniştrii PNL:

* Cătălin Predoiu – vicepremier şi ministrul Afacerilor Interne;

* Luminiţa Odobescu – ministrul Afacerilor Externe;

* Ligia Deca – ministrul Educaţiei;

* Alina Gorghiu – ministrul Justiţiei;

* Adrian Veştea – ministrul Dezvoltării;

* Mircea Fechet – ministrul Mediului;

* Marcel Boloş – ministrul Finanţelor;

* Raluca Turcan – ministrul Culturii;

* Sebastian Burduja – ministrul Energiei.

După şirul consultărilor, preşedintele Klaus Iohannis a susţinut o declaraţie de presă în urmă cu câteva momente. De precizat că astăzi, 13 iunie, preşedintele României împlineşte 64 de ani.

Klaus Iohannis l-a desemnat pe Marcel Ciolacu premierul României, iar până joi s-ar putea să avem noul guvern.

Declaraţia preşedintelui:

„Coaliţia de guvernare a decis acum un an şi jumătate, la constituire, să funcţioneze pe un model nou pentru România, cu o schimbare a premierilor la jumătatea perioadei de guvernare. Acest model până acum a funcţionat foarte bine şi sunt încredinţat că va funcţiona şi în continuare. Am avut în prima parte ca Prim-ministru pe domnul Nicolae Ciucă, care a condus un guvern format din miniştri desemnaţi de partidele care sunt în coaliţie, care au fost în coaliţie. România, în această perioadă, a trecut prin mai multe crize şi, datorită felului în care Coaliţia, Guvernul condus de domnul Ciucă au lucrat, România a trecut cu bine de criza energetică, de inflaţie, avem creştere economică şi toate acestea sunt rezultatul unei munci intense. Nimic din aceste rezultate nu a venit de la sine.

Faptul că astăzi ne găsim aici ca să formalizăm rotaţia premierilor arată un nou nivel de implicare şi seriozitate la nivelul coaliţiei de guvernare.

Românilor li s-a promis stabilitate şi au primit stabilitate. Românilor li s-a promis o guvernare care rezolvă marile crize care s-au arătat deja la orizont atunci şi au fost rezolvate.

În aceste condiţii, după consultările pe care le-am avut astăzi, cred că nu este nicio surpriză, dar acum desemnez pentru poziţia de Prim-ministru al României pe domnul Marcel Ciolacu, pe care îl invit să formeze un guvern al Coaliţiei şi să continue munca dedicată, serioasă, eficientă şi eficate a Coaliţiei cu acest guvern care se va forma probabil în scurt timp.

Domnule Prim-ministru desemnat, vă doresc mult succes în negocierile pentru formarea Guvernului şi vă aştept pentru depunerea jurământului.”

Primele cuvinte ale lui Marcel Ciolacu:

“Aş dori să vă transmit “La mulţi ani!”. Aş dori să mulţumesc domnului preşedinte al PNL pentru gestul de onoare pe care l-a făcut. Aş dori să-i mulţumesc din postura de român, pentru că prin gestul său România a trecut în altă etapă, de democraţie consolidată. Dacă Guvenrul României condus de Nicolae Ciucă a fost despre stabilizarea României, îmi doresc ca viitorul Guvern al României, condus de mine, să fie despre economie şi reformă”

