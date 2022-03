Update: Tânărul mort în accidentul dintre Ciuperceni şi Livada era campion la raliu

UPDATE: Tânărul mort în accidentul dintre Ciuperceni şi Livada era campion la raliu, Leo Iocsak.

Conducerea CS A-K RIDER’S Satu Mare, suntem coplesiti de durere!!! Suntem alaturi de familia IOCSAK in aceste clipe grele! Am pierdut un Campion, Cel care a inceput „cariera” la 13 ani la noi in campionat si „muncind” an de an in 2016 a devenit campion la Juniori 2 !!! Ne pare nespus de rau de cele intamplate ieri seara . Draga familie IOCSAK, Dumnezeu sa va dea puteri miraculoase sa puteti trece peste aceste clipe cumplite! – este unul dintre multele mesaje de pe Facebook.

Update: Informaţiile transmise de IPJ Satu Mare:

”În cursul acestei seri, în jurul orelor 20.30, poliţiştii sătmăreni au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe DN 1C.

Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că un bărbat, de 22 de ani, din Livada, aflat la volanul unui autoturism, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie, de 39, de ani, având cetăţenie ucraineană.

În urma impactului a rezultat decesul conducătorului auto.

Totodată, două femei şi trei copii, toţi cetăţeni ucrainieni, aflaţi în autoturismul înmatriculat în Ucraina au suferit vătămări corporale şi au fost transportate la spital, pentru a li se acorda îngrijirile medicale necesare.

Verificările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.”

14 subofiţeri au intervenit în această seară cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu apa si spumă şi 3 ambulanţe SMURD pentru descarcerarea unei persoane şi acordarea îngrijirilor medicale celor 6 victime rezultate în urma producerii unui accident rutier pe DN 19 între localităţile Ciuperceni şi Livada. Au fost implicate 2 autoturisme, 6 pasageri, o victima încarcerată (incoşntientă şi necooperantă), 3 copii şi 2 femei. Ulterior, victima inconştientă a fost declarată decedată.

Din cele două maşini implicate una este cu număr de Ucraina, victima decedată este de cetăţenie română.

Celelalte 5 victime (2 femei şi 3 copii) sunt de cetăţenie ucraineană, au suferit leziuni minore şi au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe Satu Mare .