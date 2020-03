Update: Sorina Pintea a fost arestată! Este acuzată că a luat mită 10.000 euro şi 120.000 lei

UPDATE: Tribunalul Bucureşti a emis, sâmbătă seara, un mandat de arestare preventivă timp de 30 de zile pe numele fostului ministru al Sănătăţii Sorina Pintea, în dosarul în care este suspectată că ar fi primit mită. Decizia nu este definitivă.

Update

Sâmbătă, 29 februarie, Sorina Pintea a fost reţinută de DNA, fiind dusă în Arestul Central al Poliţiei Capitalei.

Iată Comunicatul DNA

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 29 februarie 2020, a inculpatei PINTEA SORINA, manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare, judeţul Maramureş, pentru comiterea infracţiunii de luare de mită, în formă continuată.

În ordonanţa procurorilor se arată că, în cauză, există date şi probe care conturează următoarea stare de fapt: În perioada decembrie 2019 – 28 februarie 2020, inculpata Pintea Sorina, în calitatea menţionată mai sus, ar fi primit, printr-un intermediar, de la reprezentanţii unei societăţi comerciale, în două tranşe, sumele de 10.000 de euro şi 120.000 lei, care nu i s-ar fi cuvenit, reprezentând un procent de 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică ce avea ca obiect “proiectarea şi executarea lucrărilor de amenajare bloc operator-sală chirurgie cardiovasculară şi toracică şi spaţii adiacente”, încheiat în anul 2019 de unitatea spitalicească cu societatea comercială.

Concret, inculpata ar fi primit banii respectivi în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuţiile sale de serviciu ca manager şi ordonator de credite. În data de 28 februarie 2020, după primirea sumei de 120.000 lei, activitate ce ar fi avut loc în biroul inculpatei din cadrul spitalului, s-a procedat la constatarea infracţiunii flagrante. Inculpatei i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

La data de 29 februarie 2020, inculpata Pintea Sorina urmează să fie prezentată Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Fiul Sorinei Pintea declară că şi senatorul PSD de Maramureş Liviu Marian Pop este implicat:

„Nici eu nu ştiu prea multe în afară de ce se spune la televizor, dar voi face o mărturie. Este vorba despre ce mi s-a întâmplat astăzi. Dimineaţă am fost sunat de către senatorul PSD de Maramureş Liviu Marian Pop şi m-a rugat să mă întâlnesc urgent cu cineva. Am coborât la maşină, m-am înregistrat deoarece nu ştiam cu cine mă întâlnesc şi despre ce este vorba. (…) M-am întâlnit cu un domn mic de înălţime, cu părul grizonat, mi-a spus că urmează să se întâlnească cu Marius, finul primarului din Ulmeni. După alte 15 minute a venit la mine şi mi-a spus că are nişte informaţii care o pot ajuta pe mama: Ştii că, de fapt, eu n-am mai spus despre ceilalţi bani. L-am întrebat: Care ceilalţi bani? Mi-a zis că a fost vorba de încă patru plăţi, patru tranşe de bani pe care el le-a făcut către Liviu Marian Pop. O dată 40.000 de euro anul trecut şi o dată câte 5.000 de euro tot către Liviu Marian Pop. Bani care am înţeles că trebuiau să ajungă la mama mea. Zice că el e denunţătorul. Am rămas şocat când mi-a zis că el este Mihai Costea denunţătorul. Îmi zice că îşi cere scuze pentru ce s-a întâmplat, că n-a avut ce să facă, pentru că lui i-au făcut flagrant la Bucureşti.”

Sorina Pintea, fostul ministru al Sănătăţii, a fost dusă la audieri la DNA vineri, 28 februarie. Aceasta este acuzată de corupţie. Din primele informaţii se vorbeşte despre un flagrant organizat de procurori.

Totodată, ar fi vorba despre o posibilă mită de 120.000 de euro, pentru un contract de achiziţie a unor echipamente şi produse medicale de protecţie în contextul crizei CORONAVIRUSULUI. Procurorii anticorupţie percheziţionează în acest moment biroul de manager al Spitalului Judeţean din Baia Mare. Sorina Pintea este managerul spitalului mai sus menţionat.