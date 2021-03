UPDATE: Şcolile din Satu Mare, Carei şi încă 7 comune intră în scenariul roşu

Prefectura Satu Mare transmite:

UPDATE: Prefectul Altfatter Tamás a convocat sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, in cadrul careia a fost adoptata Hotărârea C.J.S.U. nr. 13 din 19.03.2021 privind aprobarea scenariului de funcţionare în anul şcolar 2020-2021 – semestrul II, respectiv pentru saptamana 22 – 26.03.2021.

Unitatile scolare din municipiile Satu Mare si Carei si comunele Doba, Pir, Pomi, Sanislau, Tiream, Valea Vinului si Vetis vor desfasura activitati didactice in scenariul S3 (rosu), cele din orasele Negresti Oas, Livada, Tasnad si Ardud in scenariul S2 (galben) iar cele din restul UAT din mediul rural in functie de incidenta infectarilor la mia de locuitori, conform Anexei.