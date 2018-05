Update: Răzvan Burleanu s-a întâlnit cu autoritățile locale sătmărene

Președintele a promis că FRF se va implica în amenajarea unui teren sintetic la Satu Mare

Președintele FRF, Răzvan Burleanu s-a aflat miercuri, pentru câteva ore, la Satu Mare. Șeful fotbalului din România a avut o întrevedere cu Gabor Kereskenyi, primarul municipiului Satu Mare. După întâlnirea de la Primărie, primarul Gabor Kereskenyi și peședintele Răzvan Burleanu au acordat un scurt interviu cotidianului Informația Zilei și postului de televiziune ITV. Vă redăm câteva fragmente din declarațiile celor doi.

Răzvan Burleanu: “Sunt pentru a treia oară prezent în orașul dumneavoastră. Am solicitat o o întrevedere cu domnul primar Kereskenyi. M-am întâlnit cu domnia sa și am găsit o bună disponibilitatea din partea dumnealui pentru a se implica în problemele fotbalului local, pentru a da o nouă dimensiune acestui sport la Satu Mare. Am convingerea că proiectul prezentat va prinde viață și că în 2021, când se va aniversa un secol de fotbal la Satu Mare, un secol de la înființarea Olimpiei, să regăsim fotbalul sătmărean la cel puțin la nivel de Liga 2”, a spus președintele FRF.

Gabor Kereskenyi: “A fost o întâlnire în urma căreia cred că am găsit câteva puncte comune și am inițiat câteva proiecte de dezvoltare a fotbalului, a infrastructurii la nivel de municipiu. Vom vizita împreună câteva locații care se pretează la amenajarea unui teren de dimensiuni normale cu gazon sintetic. Am convingerea că vom putea trece la fapte într-un timp relativ scurt și că vom avea un asemenea teren la Satu Mare și că echipele noastre nu vor fi nevoite, în perioada de iarnă, să meargă în Ungaria pentru jocuri și antrenamente.”

Despre proiectul unei viitoare echipe care să reprezinte municipiul Satu Mare în competiții oficiale primarul Kereskenyi a spus: “Am înființat o secție de fotbal în cadrul Clubului Sportiv Municipal. Vom înscrie această echipă, sub denumirea de CSM-Olimpia, în campionatul Elite din județ. Vom încerca apoi, doar prin merit sportiv și nu altfel, să promovăm în Liga 3. Vom pune accentul pe tineri jucători originari din Satu Mare motiv pentru care vom încerca să dezvoltăm sectorul de creștere și formare a talentelor locale.”

După întrevederea de la Primărie, la care în prima parte a participat și președintele Consiliului Județean și Csaba Pataki cei doi au vizitat două locații care se pretează pentru amenajarea unui teren sintetic, baza sportivă a LPS (terenul Dinamo) și stadionul Unio. Concluzia finală a fost că baza sportivă de la LPS ar fi cea mai potrivită pentru implementarea proiectului.

Sigur, sunt chestiuni frumoase, proiecte care dau bine la public. Noi sperăm ca oficialii FRF să și treacă la fapte. Nu de alta, dar nu cu multă vreme în urmă, s-a vorbit despre înființarea unui Centru de Excelență la Satu Mare. Din păcate, de la vorbe la fapte este uneori o cale lungă, iar proiectul a fost abandonat. Să sperăm că de data aceasta noul proiect va prinde viață. Mai ales că în toată acțiunea este implicată, la modul cel mai serios, Primăria Satu Mare.