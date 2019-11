Update: Până la ora 20:00 au votat 116.403 cetățeni în județul Satu Mare

Update (duminică, ora 20:00): Până duminică la ora 20:00 au votat 116.403 cetățeni în județul Satu Mare, adică 37,12% din totalul celor înscriși pe listele permanente. Județul Satu Mare este pe antepenultimul loc în țară privind procentul cu prezența la vot. Pe ultimul loc este Vaslui cu 35,13%, iar pe penultimul Covasna cu 36,46%.

Update (duminică, ora 17:20): Comuna Racşa s-a făcut remarcată încă de la alegerile europarlamentare, când reporterii Informaţia Zilei şi ITV au surprins un moment neobişnuit şi cel puţin anormal. Tocmai de aceea atmosfera la secţiile de vot din comuna Racşa a fost una cel puţin tensionată pe parcursul zilei de duminică, 10 noiembrie.

În fapt, unul dintre membrii comisiei secţiei de votare numărul 273 din Racşa l-a influenţat pe unul dintre alegători să nu-şi exprime votul pentru referendum după care a intrat cu acesta în cabina de vot. Momentul a fost surprins de echipa Informaţia Zilei şi Informaţia TV, iar filmarea a ajuns virală pe pagina de facebook Informaţia Zilei.

La alegerile desfăşurate duminică, aceeaşi persoană a fost din nou membru al comisiei, în aceeaşi secţie de vot. Întrebat care a fost deznodământul întâmplării din luna mai, bărbatul a declarat următoarele:

”Nu am făcut nimic ilegal.Omul care a fost nu ştia citi, şi dacă vreţi să citiţi în lege nu am făcut nicio ilegalitate. Nu am fost sesizat pentru că nu am făcut nicio ilegalitate”.

Întrebat dacă i s-a făcut dosar penal în urma acelei întâmplări, bărbatul a raspuns ”nu”.

Totul poate fi revăzut AICI:

De altfel, aceeaşi persoană pe care bărbatul a însoţit-o în cabina de vot la alegerile parlamentare s-a prezentat şi duminică pentru a-şi exercita dreptul de vot, însă în mod surprinzător, votantul a intrat singur de această dată în cabina de vot. La secţia de votare cu numărul 272, unul dintre membrii comisiei s-a arătat deranjat de prezenţa reporterilor Informaţia Zilei în incinta secţiei, deşi aceştia erau acreditaţi potrivit legii.

Video cu alte reacţii de la Racşa: