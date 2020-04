Update: Numărul deceselor în România a ajuns la 116

Update (3 aprilie, ora 20:49): Autorităţile au anunţat alte decese în România din cauza CORONAVIRUSULUI. Totalul a ajuns la 116.

Deces 95

Bărbat, 75 ani, Mun. Bucuresti. Recoltat pentru COVID-19 în data de 26.03.2020, confirmat în 27.03.2020 cand este si internat în Spitalul V. Babeş. Data decesului 1.04.2020. Comorbiditati: transplant renal, insuficienta Renala Cronica –in dializa, HTA, Diabet zaharat tip II.

Deces 96

Bărbat, 72 ani, Mun. Bucuresti. Probele pentru COVID-19 s-au recoltat în data de 26.03.2020 când pacientul a fost internat în Spitalul V Babeş Bucureşti, confirmat în 26.03.2020. Data decesului 2.04.2020. Comorbiditati: Insuficienta renala cronica- in dializa, HTA.

Deces 97

Bărbat, 42 ani, jud Teleorman, internat în data de 30.03.2020 în Spitalul Municipal Roşiori de Vede unde s-au recoltat probe pentru diagnostic. Pacientul s-a întors cu familia din Marea Britanie în 29.03.2020 şi era simptomatic. În 30.03.2020 a fost transferat în Spitalul V. Babes din Bucureşti. Confirmat în data de 1.04.2020. Decedat in 2.04.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat, Boală renală, Obezitate.

Deces 98

Bărbat, 87 ani, jud Bistriţa Năsăud. Internat in 31.03.2020 in SJU Bistrita-Sectia Boli Infecţioase cu diagnosticul Bronhopneumonie (clinic si radiologic), Insuficienţă respiratorie acută, Suspect COVID-19. Recoltat pentru COVID-19 în 31.03.2020. Rezultat pozitiv in 1.04.2020. Decedat in 1.04.2020. Comorbiditati: Cardiopatie ischemică. HTA. Demenţa cronică. Ateroscleroza generalizata. Boala renala cronica std IV.

Deces 99

Bărbat, 67 ani, jud. Bacău. Internat cu sindrom respirator acut sever în 27.03.2020 Spital Mun. Oneşti. Recoltat în 27.03.2020 pentru COVID-19, rezultat pozitiv în 28.03.2020. Transfer în ATI Boli Infecţioase Bacău în 29.03.2020. Decedat în 2.04.2020. Comorbiditati: Alcoolism cronic, tulburari psihice, demenţa.

Deces 100

Bărbat, 56 ani, jud Dâmboviţa. Acest caz face parte din focarul clinicii private unde se realizează proceduri de dializă, contact cu alt caz pozitiv.

A fost investigat pentru COVID -19 în data de 25.03.2020 şi confirmat în 26.03.2020. Internat în SJU Targoviste-Boli Infecţioase. Decedat în data de 2.04.2020. Comorbiditati: Insuficienţă renală cronică -in dializă, miocardita.

Deces 101

Femeie, 68 ani, jud Hunedoara. Internată în Spitalul Petroşani cu diagnosticul Infarct miocardic acut, Arsuri gr II/III, în data 30.03.2020. În aceiaşi zi s-au recoltat probe pentru COVID-19. Confirmată în 2.04.2020. Decedată în 1.04.2020.

Deces 102

Bărbat, 83 ani, jud Suceava. Pacient internat in Secţia de Medicină internă a SJU Suceava din 14.03.2020 cu diagnosticul Infarct cerebral, hemiplegie, Fibrilaţie atrială, Cardiopatie Ischemica Cronica, HTA. Recoltare probe COVID-19 în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat în 1.04.2020.

Deces 103

Bărbat, 77 ani , jud Arad. Internat în Secţia de Pneumoftiziologie SCJU Arad.

Decedat în 26.03.2020. A fost confirmat în data de 30.03.2020 Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, HTA, Insuficienta Renala Cronica Std III.

Deces 104

Femeie, 54 ani, jud Arad. Internată în SCJU Arad -ATI în 28.03.2020 cu Insuficienţă respiratorie acuta.Bronhopneumonie bilaterala. Recoltat pentru COVID-19 în 28.03.2020. Confirmat în 30.03.2020. Decedat in 30.03.2020. Comorbiditati:HTA

Deces 105

Bărbat, 59 ani, jud Ilfov. Face parte dintre pacienţii dializaţi la clinica privata din Bucureşti, care a fost contact cu alt caz pozitiv. A fost investigat în 25.03.03.2020 şi confirmat pentru COVID -19 în 26.03.2020. Internat în 27.03.2020 în INBI Matei Bals din 29.03. 2020 in ATI. Decedat în 2.04.2020.

Comorbiditati: Insuficienţă renală cronica –dializa, diabet zaharat, Boala cardiovasculara.

Deces 106

Bărbat, 61 ani, jud Arad. Internat în SCJU- ATI Arad in 25.03.2020, cu Insuficienţă respiratorie acută, recoltat pentru COVID-19 in 25.03.2020, confirmat în 27.03.2020, decedat în 29.03.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, HTA, Insuficienta Renala Cronica Std III.

Deces 107

Bărbat, 81 ani, jud Bistriţa Năsăud. Internat în SCJU- ATI Bistriţa cu Insuficienţă respiratorie acută severă, Bronhopneumonie, intubat şi ventilat mecanic, în 31.03.2020 recoltat pentru COVID-19 în 31.03.2020, confirmat în 2.04.2020, decedat în 2.04.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat insulinodependent, Amputatie picior drept.

Deces 108

Bărbat, 64 ani, jud Arad. Internat în SJU Arad-Boli Infecţioase cu Insuficienţă respiratorie acută, s-au recoltat probe pentru COVID-19 în data de 28.03.2020 si a decedat în aceiasi zi. Rezultat pozitiv in data de 31.03.2020. Comorbiditati: HTA gr II, Obezitate gr.II.

Deces 109

Femeie, 83 ani, jud. Vrancea. A decedat acasă în data de 31.03.2020. Probe pentru COVID-19 recoltate la necropsie, în data de 1.04.2020, rezultat pozitiv în data de 2.04.2020. Are contact cu caz confirmat. Comorbiditati: Diabet zaharat, HTA.

Deces 110

Bărbat, 77 ani, jud Galaţi. Internat în Spitalul de BI Galaţi în data de 30.03.2020 şi recoltat în aceiaşi zi. Contact cu caz confirmat COVID-19. Decedat în 1.04.2020. Rezultat pozitiv pentru COVID-19 în data de 2.04.2020. Comorbiditati: HTA

Deces 111

Femeie 77 ani, jud Sibiu. Internat în SCJ Sibiu-ATI in data de 26.03.2020. Decedat în 28.03.2020. S-au recoltat probe necroptice în data de 28.03.2020. Rezultat pozitiv pentru COVID-19 în data de 1.04.2020.

Comorbiditati: HTA, CIC, Boala Renala Cronica.

Deces 112

Bărbat, 81 ani, jud Suceava. Internat în SJU Suceava în data de 21.03.2020 în Secţia medicală cu dg. Bronhopneumonie nespecifica. Recoltat pentru COVID-19 în 23.03.2020. Rezultat pozitiv în 25.03.2020. Decedat în 30.03.2020.

Deces 113

Bărbat, 34 ani, jud Suceava. Internat în SJU Suceava în data de 26.03.2020 în secţia Nefrologie cu dg. Boala renală std final. Recoltat pentru COVID-19 în 27.03.2020. Rezultat pozitiv în 2.04.2020. Decedat în 28.03.2020.

Deces 114

Bărbat, 71 ani, jud Suceava. Internat în SJU Suceava în data de 26.03.2020 în secţia Nefrologie cu dg. Boala renală std final. Recoltat pentru COVID-19 în 27.03.2020. Rezultat pozitiv in 2.04.2020. Decedat în 28.03.2020.

Deces 115

Femeie, 53 ani, jud Caraş Severin. Internată în SJ Reşiţa în data de

25.03.2020, rezultat pozitiv în 26.03.2020. Contact cu fiica intoarsa din

Dubai. Fara boli cronice asociate. Deces în data de 02.04.2020. Deces 116 Bărbat, 70 ani, jud Mureş. Simptomatic din data de 29.03.2020,

fără context epidemiologic, internat la Spitalul Clinic de Urgenţă Mureş în

data de 01.04.2020, rezultat pozitiv pe 02.04.2020. Boli cronice

cardiovasculare, HTA. Deces în data de 02.04.2020.

—

Update (2 aprilie, ora 13:00): Grupul de Comunicare Strategică a prezentat tradiţionalul buletin de presă de la ora 13:00. Vă prezentăm situaţia CORONAVIRUSULUI din România. De azi se transmite în mod oficial şi situaţia celor confirmaţi pe judeţe:

De la intrarea în vigoare a Ordonanţei Militare nr. 2 şi până în prezent, Poliţia a plasat în carantină instituţionalizată 1.290 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 50 de persoane aflate în carantină au părăsit locaţia în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile.

Până astăzi, 2 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 2.738 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 267 au fost declarate vindecate şi externate din unităţi spitaliceşti: 91 la Bucureşti, 58 la Timiş, 28 la Iaşi, 23 la Caraş-Severin, 20 la Prahova, 13 la Constanţa, 8 la Dolj, 8 la Cluj, 5 la Braşov, 5 la Galaţi, 2 la Bihor, 2 Argeş, 1 la Brăila, 1 la Mureş, 1 la Neamţ, 1 la Alba.

Numărul de cazuri confirmate, pe judeţe, potrivit raportării Institutului Naţional de Sănătate Publică sunt:

Alte informaţii despre Satu Mare ne-a comunicat Prefectura AICI.

Totodată, până acum, 94 de persoane diagnosticate cu infecţie cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, Bucureşti, Iaşi, Suceava, Arad, Bacău, Timiş, Cluj, Neamţ, Hunedoara, Constanţa, Satu Mare, Sibiu, Ialomiţa, Bistriţa-Năsăud, Covasna şi Mureş, au decedat.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 278 noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internaţi 78 de pacienţi.

Pe teritoriul României, în carantină instituţionalizată sunt 15.407 de persoane. Alte 114.699 de persoane sunt în izolare la domiciliu şi se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 28.483 teste.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 847 de apeluri la numărul unic de urgenţă 112 şi 3.930 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetăţenilor.

Prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost întocmite, până în prezent, 271 de dosare penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal.

Totodată, în ultimele 24 de ore, Poliţia şi Jandarmeria au aplicat, în acelaşi interval de timp, 555 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea măsurilor de izolare/carantină.

Poliţiştii au depistat, în acelaşi interval de 24 de ore, 7.385 de persoane care nu au respectat măsura privind restricţionarea circulaţiei. Acestora le-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, în valoare de 10.585.135 de lei.

În ceea ce priveşte situaţia cetăţenilor români aflaţi în alte state, potrivit informaţiilor obţinute de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, până în prezent, 217 de cetăţeni români au fost confirmaţi ca fiind infectaţi cu COVID-19 (coronavirus): 126 în Spania, 57 în Italia, 14 în Franţa, 7 în Germania, 4 în Marea Britanie, 2 în Namibia, 2 în Indonezia şi câte unul în Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia şi SUA. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) şi până la acest moment, 25 de cetăţeni români aflaţi în străinătate, 9 în Italia, 6 în Franţa, 4 în Marea Britanie, 5 în Spania şi unul în Germania, au decedat.

Le reamintim cetăţenilor să ia în considerare doar informaţiile verificate prin sursele oficiale şi să apeleze pentru recomandări şi alte informaţii la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgenţă, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetăţenilor. De asemenea, românii aflaţi în străinătate pot solicita informaţii despre prevenirea şi combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20.

Grupul de Comunicare Strategică