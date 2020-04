Update: Numărul deceselor a ajuns la 133 în România

Update (3 aprilie, ora 19.40): Au fost anunţate alte patru decese din cauza CORONAVIRUSULUI. Totalul în România a ajuns la 133.

Deces 117

Femeie, 54 ani, jud. Constanţa

Revenită din Turcia pe data de 13/03/2020, confirmată pe data de 19/03/2020 în SCBI Constanţa.

Avea condiţii medicale pre-existente (obezitate morbidă); bronho-pneumonii repetate în ultimele 12 luni.

Data decesului: 02/04/2020.

Deces 118

Bărbat, 61 ani, mun.Bucuresti

Internat în SCBIT “Victor Babes” Bucureşti, prin transfer de la Spitalul Militar Bucureşti, pe data de 30/03/2020, confirmat în laboratorul Spitalului Militar Bucureşti pe data de 31/03/2020.

Data decesului: 03/04/2020.

Deces 119

Femeie, 69 ani, jud. Hunedoara

Internată în SMU Hunedoara- Secţia Pneumoftiziologie în 29.03.2020 confirmata pe data de 2.04.2020

Data decesului: 03.04.2020.

Conditii medicale pre-existente Diabet zaharat, AVC sechelar, HTA, boala Parkinson.

Deces 120

Femeie, 69 ani, jud. Ialomiţa

Internată în SMU Slobozia în 2.04.2020, confirmată pe data de 2.04.2020.

Data decesului: 03.04.2020

Conditii medicale pre-existente Diabet zaharat, HTA, Insuficienţă Renală Cronică.

Deces 121

Bărbat, 78 ani, jud. Timiş

Internat în 1.04.2020 în SCBI ” Victor Babes” Timisoara- ATI, confirmat pe data de 1.04.2020.

Data decesului: 03.04.2020

Deces 122

Femeie, 60 ani, jud. Neamţ

Internată în SJU Piatra Neamt- Secţia Medicală, în 23.02.2020, pentru Ciroză hepatică activă toxic nutriţională decompensata global, Insuficienta hepatica cronica. Probe recoltate pentru COVID-19 pe 25.03.2020. Deces pe 28.03.2020.

Confirmată pe data de 2.04.2020

Deces 123

Bărbat, 66 ani, jud. Bistrița Năsăud

Internat în 28.03.2020 în SJU Bistrita-Boli Infecțioase , recoltat pentru COVID-19 în aceiași zi, confirmat pe data de 29.03.2020.

Data decesului: 03.04.2020

Comorbiditati: Leucemie limfatica Cronică std III, Diabet zaharat tip II, HTA std II.

Deces 124

Bărbat, 59 ani, jud. Bistrița Năsăud

Aflat în autoizolare, întors din Elveția în data de 25.03.2020.

Internat în 31.03.2020 în SJU Bistrita-Boli Infectioase , recoltat pentru COVID-19 în aceiasi zi, confirmat pe data de 2.04.2020.

Data decesului: 01.04.2020

Comorbiditati: Diabet zaharat insulinodependent

Deces 125

Bărbat, 27 ani, jud Sibiu.

Decedat în 31.03.2020 (găsit decedat acasă). S-au investigat probe necroptice pentru COVID-19. Rezultat pozitiv în 2.04.2020.

Deces 126

Bărbat, 61 ani, jud Galați

Întors din Antalya în data de 20.03.2020.

Internat in SJU Galati in 26.03.2020, recoltat pentru COVID-19 în aceiași zi. Rezultat pozitiv în 26.03.2020. Decedat în 3.04.2020.

Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, HTA, Boala hepatica cronica.

Deces 127

Bărbat, 46 ani, jud Ialomița. Internat în SJU Slobozia-ATI în data de 31.03.2020.Recoltat pentru COVID-19 în data de 1.04.2020, confirmat în aceiași dată. Decedat în 3.04.2020.

Deces 128

Femeie, 77 ani, jud Suceava. Internată în SJU Suceava în 19.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 25.03.2020. Rezultat pozitiv în 30.03.2020.Decedat în 2.04.2020.

Deces 129

Bărbat, 62 ani, jud Suceava. Internat în SJU Suceava în 17.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 24.03.2020. Rezultat pozitiv în 25.03.2020.Decedat în 2.04.2020

Deces 130

Femeie, 63 ani, jud Suceava. Internată în SJU Suceava în 27.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 27.03.2020. Rezultat pozitiv în 2.04.2020.Decedata în 2.04.2020

Deces 131

Bărbat, 67 ani, jud Suceava. Internat în SJU Suceava in 27.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 27.03.2020. Rezultat pozitiv în 2.04.2020.Decedat în 30.03.2020

Deces 132

Bărbat, 58 ani, jud Suceava. Internat în SJU Suceava in 29.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 29.03.2020. Rezultat pozitiv în 3.04.2020.Decedat în 30.03.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, CIC , Infarct miocardic in antecedente.

Deces 133

Femeie, 62 ani, jud Ialomița. Internată în SJU Slobozia-Medicina Interna în data de 31.03.2020 transferată în ATI în data de 1.04.2020.Recoltat pentru COVID-19 in data de 1.04.2020, confirmare în 2.04.2020. Decedată în 3.04.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, HTA afecțiuni renale.

—

Grupul de Comunicare Strategică a prezentat tradiţionalul buletin informativ de la ora 13:00, dar de data aceasta puţin mai târziu, după declaraţiile ministrului Nelu Tătaru. Acesta a spus că în prezent sunt trei focare de infecţii în România, la Suceava, Arad şi Deva.

Satu Mare rămâne cu 16 cazuri confirmate de CORONAVIRUS. Vă prezentăm buletinul de presă GCS:

Ieri, 2 aprilie, o aeronavă a Forţelor Aeriene Române a efectuat un zbor pentru aducerea unor echipamente de protecţie medicală din Turcia, constând în 100.000 măşti de protecţie tip FFP2 şi FFP3, achiziţionate de statul român prin Oficiul Naţional de Achiziţii Centralizate şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Echipamentele vor fi alocate, în funcţie de nevoi, personalului medical si forţelor de intervenţie operative.

De la intrarea în vigoare a Ordonanţei Militare nr. 2 şi până în prezent, au fost plasate în carantină instituţionalizată 1.418 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 52 de persoane aflate în carantină au părăsit locaţia în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile.

Până astăzi, 3 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 3.183 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 283 au fost declarate vindecate şi externate din unităţi spitaliceşti: 126 la Bucureşti, 58 la Timiş, 34 la Iaşi, 5 la Caraş-Severin, 6 la Prahova, 16 la Constanţa, 8 la Dolj, 8 la Cluj, 7 la Braşov, 5 la Galaţi, 2 din Bihor, 2 Argeş, 2 la Arad, 1 la Brăila, 1 la Mureş, 1 la Neamţ, 1 la Alba.

Diferenţele de cifre faţă de ziua anterioară referitoare la persoanele vindecate din judeţele Caraş-Severin şi Prahova sunt din cauza faptului că unităţi spitaliceşti din aceste judeţe au rectificat datele comunicate anterior.

Numărul de cazuri confirmate, pe judeţe, potrivit raportării Institutului Naţional de Sănătate Publică:

Totodată, până acum, 116 persoane diagnosticate cu infecţie cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, Bucureşti, Iaşi, Suceava, Arad, Bacău, Timiş, Cluj, Neamţ, Hunedoara, Constanţa, Satu Mare, Sibiu, Ialomiţa, Bistriţa-Năsăud, Covasna, Dâmboviţa, Vrancea, Galaţi, Caraş-Severin şi Mureş, au decedat.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 445 noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internaţi 83 de pacienţi.

Pe teritoriul României, în carantină instituţionalizată sunt 13.531 de persoane. Alte 114.646 de persoane sunt în izolare la domiciliu şi se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 31.657 de teste.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 913 apeluri la numărul unic de urgenţă 112 şi 5.385 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetăţenilor.

Prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost întocmite, până în prezent, 285 de dosare penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal.

Totodată, în ultimele 24 de ore, Poliţia şi Jandarmeria au aplicat, în acelaşi interval de timp, 744 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea măsurilor de izolare/carantină.

Poliţiştii au depistat, în acelaşi interval de 24 de ore, 9.143 de persoane care nu au respectat măsura privind restricţionarea circulaţiei. Acestora le-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, în valoare de 11.090.347 de lei.

În ceea ce priveşte situaţia cetăţenilor români aflaţi în alte state, potrivit informaţiilor obţinute de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, până în prezent, 221 de cetăţeni români au fost confirmaţi ca fiind infectaţi cu COVID-19 (coronavirus): 129 în Spania, 57 în Italia, 14 în Franţa, 8 în Germania, 4 în Marea Britanie, 2 în Namibia, 2 în Indonezia şi câte unul în Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia şi SUA. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) şi până la acest moment, 25 de cetăţeni români aflaţi în străinătate, 9 în Italia, 6 în Franţa, 4 în Marea Britanie, 5 în Spania şi unul în Germania, au decedat.

Le reamintim cetăţenilor să ia în considerare doar informaţiile verificate prin sursele oficiale şi să apeleze pentru recomandări şi alte informaţii la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgenţă, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetăţenilor. De asemenea, românii aflaţi în străinătate pot solicita informaţii despre prevenirea şi combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20.

De la ora 13:00, ministrul Sănătăţii a susţinut o declaraţie de presă. Iată ce a spus Nelu Tătaru: