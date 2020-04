Update: Ministerul Sănătații anunță primul deces în rândul personalului medical

Update (7 aprilie, ora 22:40): Ministerul Sănătății confirmă primul deces în urma infectării cu noul corinavirus în rândul personalului medical.

Este vorba despre un ambulantier în vârstă de 53 de ani din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Bărbatul a prezentat simptomatologie COVID 19 în data de 24 martie 2020. A fost testat și a primit rezultatul pozitiv in data de 30 martie 2020. Acesta a fost internat la domiciliu și nu a acceptat internarea. A decedat la domiciliu astazi, 7 aprilie 2020.

Ministrul Sănătății , Nelu Tătaru își exprimă regretul față de această pierdere și transmite condoleanțe familiei. Ministrul Sănătății este alaturi de personalul medical din cadrul SAJ Suceava.

În prezent, conform raportărilor din teritoriu la INSP, un număr de 699 cadre medicale sunt infectate cu noul coronavirus.

—

Update (7 aprilie, ora 16:20): Autorităţile anunţă alte 13 decese în România. Totalul a ajuns la 197.

Deces 185

Bărbat, 63 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-ATI cu diagnosticul de Insuficienţă Respiratorie Acuta. Probe recoltate pentru COVID-19 în 27.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat in data de 30.03.2020.

Deces 186

Bărbat,74 ani din jud Arad. Internat în SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficienţă Respiratorie Acuta. Probe recoltate pentru COVID-19 in 28.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020.Comorbidităţi: HTA std II

Deces 187

Bărbat, 55 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficienţă Respiratorie Acuta.Bronhopneumonie. Probe recoltate pentru COVID-19 în 28.03.2020 . Rezultat pozitiv in 31.03.2020. Decedat în data de 28.03.2020.

Deces 188

Femeie, 44 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficienţă Respiratorie Acuta. Sindrom febril. Probe recoltate pentru COVID-19 în 29.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020.

Deces 189

Bărbat,93 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficienţă Respiratorie Acuta. Probe recoltate pentru COVID-19 in 27.03.2020. Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020.

Deces 190

Bărbat,87 ani din jud Arad. Internat în SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Insuficienţă Respiratorie Acuta. Bronhopneumonie Probe recoltate pentru COVID-19 în 28.03.2020 . Rezultat pozitiv în 30.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020. Comorbidităţi: Boala cardiovasculata, CIC

Deces 191

Femeie, 52 ani din jud Arad. Internat în SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de Bronhopneumonie. Probe recoltate pentru COVID-19 in 2.04.2020 . Rezultat pozitiv în 04.04.2020. Decedat în data de 04.04.2020 Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, Infarct miocardic in antecedente, Obezitate

Deces 192

Femeie, 73 ani din jud Arad, internată în SCJU Arad-BIA. Probe recoltate pentru COVID-19 în 27.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 5.04.2020 Comorbidităţi: Diabet zaharat tip II, HTA, Obezitate, Neoplasm de colon operat

Pentru a elucida situaţia infecţiei cu COVID 19 în judeţul Arad şi raportărilor întârziate a fost trimisă o echipă de medici epidemiologi de la INSP – CRSP Timişoara la fata locului.

Deces 193

Bărbat, 81 ani din jud. Sibiu. Internat în 25.03.2020 în SCJ Sibiu-Secta Medicala, transferat in ATI in 31.03.2020. Contact cu caz confirmat COVID-19 nr. 2321 (sotia). Recoltat pentru COVID-19 pe data de 28.03.2020. Confirmat in 31.03.2020. Decedat in 4.04.2020. Comorbidităţi: Neoplasm de prostata, HTA, Boala cronica neurologica

Deces 194

Bărbat, 83 ani din jud Suceava. Internat în SJU Suceava în 29.03.2020. Recoltat pentru COVID-19 în data de 31.03.2020. Rezultat pozitiv în data de 2.04.2020. Decedat in 6.04.2020. Comorbidităţi: CIC, HTA, AVC, DEMENTA

Deces 195

Femeie, 50 ani din jud. Suceava. Decedata la domiciliu in data de 3.04.2020. Recoltare probe necroptice pentru COVID-19 în data de 4.04.2020. Rezultat pozitiv in data de 6.04.2020.

Deces 196

Bărbat, 71 ani din jud. Suceava. Internat în SJU Suceava -Sectia neurologie în 20.03.2020 cu diagnosticul Hemoragie intracerebrala, hemiplegie, CIC, Diabet zaharat. Recoltat pentru COVID-19 în data de 25.03.2020. Rezultat pozitiv în 30.03.2020. Decedat in data de 28.03.2020.

Deces 197

Bărbat, 69 ani din jud. Suceava. Decedat la domiciliu în data de 31.03.2020.Recoltat pentru COVID-19 în data de 01.04.2020. Rezultat pozitiv in 3.04.2020. Comorbidităţi: tromboza artera pulmonara operata



—

Update (7 aprilie, ora 14:15): Au fost anunţate alte decese în România:

Deces 183

Bărbat, 69 ani din jud. Suceava. Transferat în Spitalul de BI Iaşi-ATI cu diagnosticul de Infecţie SARS-COV 2 formă severă, complicaţie, în data de 25.03.2020. Recoltat pentru COVID-19 in 21.03.2020. Rezultat pozitiv pe data de 24.03.2020. Decedat pe data de 7.04.2020. Comorbidităţi: Diabet zaharat tip II, Anemie mixta.

Deces 184

Bărbat, 46 ani din jud. Neamţ. Pacientul a revenit din Germania pe data de 16.03.2020. Internat în data de 26.03.2020 în Spitalul de BI Iaşi-ATI prin transfer de la BI Piatra Neamţ. Recoltat pentru COVID-19 în 24.03.2020. Rezultat pozitiv pe data de 26.03.2020. Decedat pe data de 7.04.2020. Fără comorbidităţi identificate.