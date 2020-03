Update: La slujbele din biserici pot participa doar 99 de persoane

UPDATE joi, 12 martie:

Prefectul Radu Bud a convocat în data de 12 martie membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în care s-au adoptat următoarele măsuri:

1. A fost stabilită vocea unică: Giorgiana Păduraru – purtător de cuvânt,

2. Preluarea de la DSVSA a echipamentelor de protecţie şi predarea lor la DSP

3. Crucea Roşie va realiza aprovizionarea cu materiale igienico-sanitare a centrelor de carantinare

4. Instalarea unui cort în Punctul de Frontieră Petea pentru asigurarea condiţiilor optime pentru triajul participanţilor la trafic care vin din zonele contaminate;

5.Transportul din zona de carantină Satu Mare la zonele de carantină din judeţele de reşedinţă a persoanelor cu rezultate negative la testare;

6. Transportul de la punctele de frontieră Urziceni şi Petea în convoi până la limita de judeţ pentru carantinarea în judeţul de reşedinţă a celor care intră în ţară şi nu sunt din judeţul nostru (cei ce vin din zonele roşii),

7. Persoanele cu reşedinţa în judeţul Satu Mare vor fi carantinate în judeţul nostru,

8. Se vor notifica protopopiatele şi celelalte culte religioase pentru ca slujbele să aibă loc în limita a 99 de persoane.

Decizii luate miercuri, 11 martie in sedinta extraordinara CJSU Maramureş: Se suspenda pana la data de 22 martie a.c., in judetul Maramureş desfasurarea activitatilor in cadrul Programului After School, dar şi alte programe cultural-educaţionale care implica copiii, cu posibilitate de prelungire.

La unitatile de invatamant preuniversitar de stat si private din judetul nostru va fi prezent la sediile acestora doar personalul strict necesar, conducere, contabilitate, secretariat si paza. Celelalte cadre didactice si personalul auxiliar raman acasa, pana la data de 22 martie a.c. Masura poate fi prelungita in functie de evolutia situatiei la nivel national.

Se suspenda efectuarea serviciului religios pentru toate cultele religioase, pana la data de 31 martie a.c., in zilele de sambata si duminica. Lacasele de cult raman deschise, dar nu vor fi oficiate slujbe religioase.

Aşadar măsura este luată în judeţul vecin Maramureş. Şi în judeţul Satu Mare ar trebui luată aceeaşi măsură.