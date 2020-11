Update: Istvan Kovacs a aflat înainte cu 10 minute de startul meciului că are CORONAVIRUS

Update: Informaţia a fost confirmată şi de Federaţia Română de Fotbal. Iată ce a scris FRF:

„Delegat la partida FC Botoşani – Universitatea Craiova, din 21 noiembrie, arbitrul Istvan Kovacs a aflat înainte de startul jocului că rezultatul testului COVID-19 pe care îl efectuase pentru delegarea de săptămâna viitoare în cupele europene a fost pozitiv.

Arbitrul Istvan Kovacs a călătorit singur şi a respectat toate normele prevăzute în protocolul medical şi, întrucât ceilalţi membri ai brigăzii nu au fost consideraţi contacţi direcţi, ”centralul” i-a cedat rolul său celui de-al patrulea arbitru delegat pentru această partidă, Bogdan Dumitrache. Noul arbitru de rezervă a fost numit Mihăiţă Noroc.

Conform protocolului de desfăşurare a Ligii 1, arbitrii şi jucătorii sunt testaţi la fiecare 14 zile. Precedentul test efectuat de Istvan Kovacs fusese în data de 12 noiembrie, iar rezultatul a fost negativ.

„Eu am respectat regulamentul. Am avut inspiraţia să verific mailul, am găsit acolo rezultatul testului şi imediat am anunţat observatorul partidei. Mă bucur că meciul s-a putut disputa”, a declarat Istvan Kovacs.

Informaţiile de mai sus au fost publicate cu acceptul domnului Istvan Kovacs din dorinţa de a lămuri circumstanţele înlocuirii sale. În general, reprezentanţii mass-media sunt rugaţi să respecte confidenţialitatea informaţiilor medicale şi viaţa privată prin evitarea dezvăluirii identităţii persoanelor afectate de COVID-19.”

*************

Update: Istvan Kovacs nu a mai arbitrat meciul Botoşani – Craiova din Liga 1. Motivul? Conform gsp.ro, careianul a aflat înainte cu doar 10 minute de startul meciului că are CORONAVIRUS. Surse de la gruparea moldavă, confirmate de GSP, spun că Istvan Kovacs s-a dus la meci, a fost la şedinţa tehnică, a ieşit la încălzire, dar când s-a întors şi mai erau 10 minute până la start a primit pe telefon rezultatul testului COVID, care era pozitiv. Testul a fost făcut de UEFA, deoarece Kovacs urma să arbitreze în cupele europene săptămâna viitoare. Arbitrul a anunţat că nu mai poate continua şi a fost înlocuit de rezerva Bogdan Dumitrache, din Bucureşti.

***************

Arbitrul Istvan Kovacs a fost delegat de CAA să conducă la centru partida dintre FC Botoşani şi Universitatea Craiova, meci programat în etapa a 11-a din Liga 1. Kovacs va fi ajutat de Vasile Marinescu (Bucureşti) şi Alexandru Vodă (Alba Iulia).

Partida se joacă sâmbătă, 21 noiembrie, cu începere de la ora 19:00 şi va fi televizată în direct de canalul Digi Sport

Un alt arbitru din structura AJF Satu Mare, Rareş Vidican a fost delegat la partida dintre ASU Politehnica Timişoara şi Petrolul Ploieşti (L2) în timp ce asistentul Zsolt Kopriva (Carei) a fost delegat la partida dintre SCM Zalău şi CAO Oradea (L3). Acelaşi Zsolt Kopriva a post delegat miercuri 25 noiembrie şi la un meci de juniori, LPS Bihorul Oradea – Csikszereda Miercurea Ciuc (Liga Elitelor). Un alt careian, Ioan Papp, a fost delegat în calitate de observator la partida CS Sânmartin – Sportul Şimleu Silvaniei (L3).