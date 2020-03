Update: Deţinuţii care au provocat incendiul erau nemulţumiţi de măsurile luate din cauza CORONAVIRUSULUI

Update: Redăm comunicatul Sindicatului Naţional al Poliţiştilor de Penitenciare:

”Pe fondul masurilor anuntate sau deja adoptate de toate unitatile Politiei Penitenciare, masuri care includ inchiderea usilor camerelor de detinere inclusiv la regimurile semi-deschis si deschis (pentru limitarea riscului de infectare cu Coronavirus), un grup de detinuti dintr-o camera de detinere a Penitenciarului Satu Mare a provocat un eveniment absolut inutil care s-a soldat cu moartea a trei dintre ei.

Din informatiile pe care le avem, detinutii, o parte dintre acestia fiind cunoscuti cu probleme in plan disciplinar, au blocat usa camerei de detinere si au incendiat articole de cazarmament. Experientele anterioare au aratat cat de repede se intinde un incendiu intr-o camera de detinere si cat de greu este de evitat pierderea de vieti. Pe langa cei trei detinuti decedati, alti doi sunt in stare grava.

Interventia a fost deosebit de dificila intrucat detinutii au obturat intrarea cu toate paturile metalice si cu toate saltelele din camera, retragandu-se probabil in grupul sanitar, cu convingerea ca nu vor fi afectati de flacari si fum. Daca flacarile se pare ca nu i-au ajuns, totusi cantitatea de fum degajata a fost imensa si letala pentru incendiatori. Cu toate ca saltelele erau din categoria celor ignifuce, chiar si acestea ard daca se incearca cu perseverenta incendierea. Nu atat de repede si nici generand o temperatura atat de ridicata ca cele normale, dar totusi ard!

La acest moment, nu sunt semnalate alte evenimente in sistem, iar la Satu Mare nu avem victime in randul personalului. Incidentul a fost provocat fara o ratiune anume in afara deranjului provocat de inchiderea usilor si de restrictiile pe linie de vizite si pachete, cu toate ca unitatile fac eforturi zilnic sa informeze detinutii cu privire la situatia generala nationala si internationala, care impune adoptarea unor astfel de masuri. Apreciem nesolidarizarea celorlalti detinuti din unitate cu actiunile necugetate soldate cu pierdere de vieti!

De mentionat ca Penitenciarul Satu Mare inca nu inchisese usile pe timp de zi (asa cum alte unitati au facut-o deja) facand doar anuntul ca urmeaza luarea masurii. La ora incidentului, usile erau inchise conform regulamentului intrucat fusese luat apelul de seara. In camera se aflau 10 detinuti, 5 dintre acestia scapand cu viata. Ramane de vazut daca medicii vor putea salva viata celor doi raniti. Poate acest eveniment sa traga un semnal de alarma descurajand alte potentiale incidente pe care personalul face tot posibilul sa le previna.

Este o perioada dura pentru toate statele si pentru toate categoriile de cetateni, liberi sau privati de libertate. Fabrici se inchid, mii de oameni intra in somaj tehnic, economiile se prabusesc. Nu vrea nimeni raul nimanui. Incercam impreuna sa trecem peste acest impas major, unic in istoria contemporana. Indemnam la calm, intelegere si echilibru, la vigilenta si profesionalim. Este absurd ca pe fondul unor masuri menite sa salveze vieti, sa avem incidente fara legatura cu pandemia, care sa se soldeze cu decese.”

Update (ora 22:40): Într-un comunicat de presă, semnat de Mihaela-Cristina Enache, inspector de poliţie penitenciară, purtător de cuvânt, Administraţia Naţională a Penitenciarelor transmite următoarele:

”Vă informăm că, astăzi, 18.03.2020, în jurul orei 20.30, la nivelul Penitenciarului Satu Mare, a fost înregistrat decesul a trei persoane private de libertate, urmare incendierii voluntare a unei camere de deţinere.

Pentru lichidarea incendiului, rezultat al unui protest spontan iniţiat de zece persoane private de libertate cazate în aceeaşi cameră de deţinere, a fost solicitat, de îndată, sprijinul echipajelor ISU. Totodată, la faţa locului s-au deplasat şi echipaje ale SMURD, în vederea acordării primului ajutor persoanelor implicate.

În ciuda intervenţiei prompte, incidentul s-a soldat cu decesul a trei persoane private de libertate, în prezent acordându-se îngrijiri medicale pentru două dintre acestea. Celelalte cinci persoane cazate în aceeaşi cameră de deţinere se află în afara oricărui pericol.

În vederea prevenirii oricăror situaţii de risc generate de fumul degajat, întreaga secţie de deţinere a fost evacuată. Subliniem că nu a fost necesară acordarea de prim ajutor persoanelor cazate pe celelalte secţii de deţinere, starea de spirit în rândul acestora fiind corespunzătoare. De asemenea, nu au rezultat vătămări ale poliţiştilor de penitenciare aflaţi în serviciu.

Incidentul a fost notificat judecătorului de supraveghere a privării de libertate, în prezent desfăşurându-se demersuri în vederea sesizării unităţii de parchet responsabile.

Cauzele şi împrejurările producerii incidentului vor putea fi stabilite, cu exactitate, de organele judiciare abilitate în efectuarea cercetărilor.

Subliniem că incendiul s-a produs imediat ulterior efectuării apelului de seară, procedură în cadrul căreia persoanele private de libertate implicate nu au invocat nemulţumiri.”