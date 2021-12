Update: deputatul Adrian Cozma a făcut presiuni pentru fluidizarea traficului la Petea

Având în vedere situaţia grea de la Vama Petea, deputatul PNL Adrian Cozma s-a moblizat şi a încercat să intervină, să pună presiune pe autorităţile române şi ungare, pentru fluidizarea traficului.

El a fost în Vama Petea atât sâmbătă seara, cât şi duminică seara, când a împărţit împreună cu o echipă ceai cald şi apă caldă românilor care au aşteptat cu orele să intre în ţară.

Iată ce ne-a declarat deputatul Adrian Cozma duminică seara: “Parţial s-a fluidizat traficul la Punctul de trecere a frontierei de la Petea. Nu mai este o coadă de 45 de km cum era sâmbătă noaptea pe partea ungară, acum este undeva la 12 km. S-a mai deschis suplimentar încă o bandă de intrare în ţară după care încă mai aşteptăm ca autorităţile maghiare să aprobe ca pe sensul de ieşire din România să amenajeze trei benzi de circulaţie pentru a primi cetăţeni să intre în România. Am vorbit cu primul ministru de dimineaţă, am înţeles că s-a luat legătura cu autorităţile din Ungaria, se aşteaptă aprobarea pentru a se putea deschide pe contrasens cele trei benzi. Încercăm să rezolvăm situaţia, am pus presiune pentru fluidizarea traficului, înţelegem că oamenii stau de foarte mult timp la coadă. (…) Poliţia de Frontieră Română lucrează la capacitate maximă. România îşi face treaba pentru cetăţenii care doresc să intre. Dacă găseam înţelegere din partea Ungariei, se putea rezolva mai repede deschiderea a încă trei benzi. Este o lipsă de respect a Ungariei, care îşi bate joc de români.

M-aş fi bucurat ca prietenii şi colegii noştri de la conducerea judeţului, adică reprezentanţii UDMR, să facă uz de prietenia pe care o au cu autorităţile din Ungaria. L-am rugat personal şi pe domnul prefect să discute cu omologii din Ungaria pentru a da aprobare pentru deschiderea a trei benzi intrare în România. Sper ca în seara aceasta să fie rezolvată problema.”

Unul dintre cei intervievaţi duminică seara de deputatul Adrian Cozma a declarat că stă la coadă de 11 ore, de la 7 dimineaţa.

De asemenea, i-a anunţat pe cei care erau în vamă că s-a organizat o bandă specială pentru familiile cu copii.

Menţionăm că duminică, la Punctul de trecere al frontierei Petea funcţionau 6 artere şi o staţie mobilă pe sensul de intrare în România, în timp ce la Punctul de trecere a frontierei Urziceni funcţionau trei artere şi două staţii mobile pe sensul de intrare în ţară.

În perioada 18/19 decembrie, prin punctele de frontieră de la nivelul întregii ţări au efectuat formalităţile de control aproximativ 168.300 persoane, cetăţeni români şi străini, cu peste 48.500 mijloace de transport. Pe sensul de intrare au fost aproximativ 120.000 persoane cu 33.000 mijloace de transport, iar pe cel de ieşire 48.300 persoane cu 15.500 mijloace de transport, informează Poliţia de Frontieră.

Cele mai tranzitate frontiere au fost:

Frontiera cu Ungaria – aproximativ 92.700 de persoane şi 32.400 de mijloace de transport

Frontiera aeriană – aproximativ 43.000 de persoane

Frontiera cu Moldova – aproximativ 12.000 de persoane şi 4.500 de mijloace de transport.

Comparativ cu o zi din luna noiembrie, când prin punctele de frontieră de la nivelul întregii ţări au efectuat formalităţile de control, in medie, aproximativ 90.000 persoane, cu peste 32.000 mijloace de transport, se constată o creştere de peste 80% a traficului de persoane.

În aceeaşi medie zilnică din luna noiembrie, pe sensul de intrare au fost aproximativ 50.000 persoane cu 17.000 mijloace de transport, constatându-se astfel că în ultimele 24 de ore a fost înregistrată o creştere a traficului de persoane pe acest sens de 140%.

Comparând aceleaşi perioade, la frontiera cu Ungaria, numărul persoanelor care s-au prezentat la intrarea în ţară s-a triplat.

În continuare recomandăm participanţilor la trafic tranzitarea tuturor punctelor deschise traficului internaţional, astfel încât să evităm apariţia suprasolicitărilor doar a unora dintre acestea:

pe raza jud. Arad : P.T.F. Nădlac – Nagylak, P.T.F. Nădlac II – Csanadpalota, P.T.F. Turnu – Batonnya, P.T.F. Vărşand – Gyula,

pe raza jud. Bihor : P.T.F. Salonta – Mehkerek, P.T.F. Borş – Artand, P.T.F. Borş II – Nagykzreky, P.T.F. Valea lui Mihai – Nyirabrany, PTF Sacuieni

pe raza jud. Satu Mare : P.T.F. Urziceni – Vallaj şi P.T.F. Petea – Csengersima

pe raza jud. Timis: P.T.F. Cenad.

Totodată, menţionăm că după realizarea controlului de frontieră efectuat de lucrătorii noştri (verificarea documentelor de călătorie sau alte acte care demonstrează că sunt îndeplinite condiţiile de tranzitare a frontierei), pe sensul de intrare în ţară, în punctele de trecere a frontierei terestre, participanţii la trafic sunt preluaţi de reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică aflaţi în puncte pentru efectuarea triajului epidemiologic.

Având în vedere această situaţie, Poliţia de Frontieră Română şi-a adaptat misiunile de supraveghere şi control pentru reducerea timpului de aşteptare şi fluidizarea traficului în punctele de trecere a frontierei fiind dispuse măsuri de suplimentare a personalului Poliţiei de Frontieră până la capacitatea maximă permisă de infrastructura fiecărui punct de trecere, respectiv suplimentarea arterelor de control în funcţie de dinamica valorilor de trafic.

În plus, pentru efectuarea formalităţilor cu celeritate, poliţiştii de frontieră folosesc staţii mobile.

De asemenea, se menţine permanent legătura cu autorităţile statelor vecine, în vederea stabilirii unor măsuri comune, în baza protocoalelor bilaterale, astfel încât controlul de frontieră să se desfăşoare cu operativitate.

Informaţii privind situaţia punctelor de frontieră deschise traficului internaţional se regăsesc pe aplicaţia Trafic on-line care poate fi accesată la adresa http://www.politiadefrontiera.ro/traficonline/