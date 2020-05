Update: Călin Durla, schimbat de la conducerea ISJ Satu Mare. Cine i-a luat locul?

Călin Durla a fost schimbat de la conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare. Acestuia i-a expirat mandatul în 27 mai 2020 iar Ministerul Educaţiei nu a fost de acord să i-l prelungească.

Demiterea şi numirea noului inspector general a sosit pe fax miercuri, 27 mai, în jurul orei 15.00.

Noul inspector general este Anişoara Boitor, profesoară de Limba Română la Giorocuta şi Supur. Ea a mai îndeplinit pentru 3 luni funcţia de inspector şcolar general adjunct, în perioada Guvernului Dacian Cioloş.

Călin Durla a trimis şi un mesaj pe adresa redacţiei Informaţia Zilei:

„Stimati reprezentanti ai presei,

La final de mandat, multumesc tuturor reprezentantilor mass-media pentru colaborare. Apreciez modul profesionist, obiectiv si principial in care ati reflectat actiunile, activitatile si evenimentele desfasurate in sistemul de invatamant din judetul Satu Mare pe perioada in care am ocupat functia de inspector scolar general. Mi-ati fost de un real folos.

Prof. Călin Durla”