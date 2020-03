Update: Cabinetul Orban 2 a trecut de votul din Parlament

Update: Guvernul Orban 2 a trecut sâmbătă, 14 martie, de votul Parlamentului după o procedură inedită. Voturile PSD au fost decisive pentru învestirea guvernului, după ce mulţi parlamentari liberali nu au fost prezenţi din cauză că s-au aflat în autoizolare, după ce au avut contact cu senatorul Vergil Chiţac, confirmat cu coronavirus.Este şi cazul deputatului sătmărean Romeo Nicoară.



Premierul Ludovic Orban se află în continuare în autizolare la Vila Lac, până în 23 martie, însă va ieşi pentru depunerea jurământului, în urma unei decizii luate astăzi care permite, în situaţii excepţionale, ca membrii guvernului să iasă din autizolare, respectând anumite condiţii.

Au fost 286 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă şi o abţinere. Printre cei care au votat împotrivă se numără parlamentarii Pro România.

UPDATE 14 martie, ora 14.00: Miniştrii propuşi au fost audiaţi sâmbătă dimineaţă în condiţii speciale. Cei aflaţi în autoizolare au fost audiaţi prin videoconferinţă. Şapte dintre ei au primit aviz negativ. De la ora 11, parlamentarii votează învestirea Guvernului Orban, procedura urmând să fie specială în contextul măsurilor de protecţie împotriva infecţiei cu noul coronavirus. La ora 14.oo au votat deja 243 de parlamentari, cu 10 peste numărul necesar pentru ca votul de învestitură să fie valabil.

„România traversează o perioadă dificilă de provocări economice şi sociale care reclamă învestirea urgentă a unui Guvern cu puteri depline pentru a trece ţara cu bine printr-o criză internaţională severă, generată de pandemia globală de Coronavirus”, a transmis Ludovic Orban, în mesajul adresat Parlamentului înainte de votul de învestire.

Update (13 martie, ora 15:30): Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că l-a desemnat pe Ludovic Orban să formeze un nou guvern. Şeful statului a spus că este posibil ca sâmbătă să aibă votul de învestitură.

UPDATE: Toţi membrii PBN al PNL se vor izola la domiciliu, a anunţat Ludovic Orban. Premierul a anunţat că toţi senatorii PNL au obligaţia să se autoizoleze şi că el se va izola la Vila Lac 2.

„Am cerut Ministerului Sănătăţii un mecanism rapid de anchetă epidemiologică în PNL. Miniştrilor şi membrilor BEX PNL li se vor prelua probe pentru diagnostic rapid.

Toţi membrii PBN al PNL se vor izola la domiciliu. Toţi senatorii PNL au obligaţia să se autoizoleze. Mă voi izola la Vila Lac 1 unde vom avea toate atribuţiile exercitate.

Urmează să luăm o decizie pentru a vedea unde se izolează miniştrii.

Pentru membrii BEx am cerut să li se preleveze probe, după prelevare, toţi se vor izola la domiciliu. Există un Guvern. Miniştrii trebuie să rămână în funcţiune pentru a lua decizii şi pentru a apăra sănătatea cetăţenilor. este aproape funcţional softul care ne permite organizarea şedinţelor de Guvern online”, a spus Orban.

Ludovic Orban a anunţat că în aceste condiţii, nu mai merge la consultări.

Ministrul Sănătăţii a spus că premierul este asimptomatic. El a recomandat jurnaliştilor să se izoleze şi să ceară diagnosticarea, pentru siguranţa lor.

După senatorul PNL, şi un deputat PNL de Constanţa a fost depistat pozitiv.

Update: A fost depistat primul parlamentar român cu coronavirus. Este vorba de un deputat care a participat la o şedinţă în Franţa. Este vorba de senatorul de Constanţa Vergil Chiţac.

„Da, vă confirm informaţia. Senatorul Chiţac a făcut testul pentru coronavirus, aşa cum deja ştiti şi rezultatul a ieşit pozitiv. Atât pentru el, cât şi pentru soţie. Din momentul în care am aflat, am decis să mă autoizolez şi eu deoarece ultima data când m-am întâlnit cu domnul senator a fost luni, săptămâna aceasta. Am plecat, ieri, spre Parlament şi în momentul când voiam să intru în clădire am primit vestea că domnul Chiţac s-a testat pentru coronavirus. Mi-am sunat şeful de la partid şi l-am informat despre situaţia şi am plecat spre casă. De atunci, m-am autoizolat şi aştep rezultatul testului”, a declarat Bogdan Huţucă, preşedintele PNL Constanţa pentru Digi 24.

UPDATE: Grupul de Comunicare Strategică anunţă, vineri dimineaţa, că încă 5 cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus au fost confirmate în Bucureşti, numărul acestora la nivel naţional a ajuns la 64.

Update (12 martie, ora 23.00): La ora actuală, in judetul Satu Mare, 51 de persoane se află în carantină si 150 in auto-izolare la domiciliu. 46 de persoane, toate cu rezultate negative la testare, au fost transferate în zona de carantină din judeţele de reşedinţă. Între timp în România s-a ajuns la 59 de cazuri confirmate.

Update (joi, 12 martie, ora 20:20): Numărul cazurilor de CORONAVIRUS confirmate în România a ajuns la 52. S-au înregistrat primele cazuri de îmbolnăvire în Mureş şi Cluj. Este vorba de un şofer de TIR de 21 de ani şi o femeie de 33 de ani. Ambii au venit din Italia.

45 de persoane, toate cu rezultate negative la testare, şi toate cazate la centrul de carantină ”Tabere”, vor fi transferate astfel: 12 sătmăreni vor fi relocaţi în alt centru de carantină din judeţ, iar cei din alte judeţe, în zonele de carantină din judeţele de reşedinţă (33 persoane).

Situaţia din judeţul Satu Mare în 12 martie, ora 15:

• 1 persoană diagnosticată cu Covid-19 (Bărbat, 20 de ani din Iaşi. A venit din Italia pe 10.03.2020 şi a intrat în carantină la Satu Mare. Este asimptomatic. Miercuri seara a fost transportat cu izoleta la Spitalul de Boli Infecţioase Cluj. A venit cu maşina în care mai era o persoană, care la test a ieşit negativ, testul va fi reluat).

• 97 persoane aflate în carantină, dintre care 30 sătmăreni;

• 150 persoane auto-izolate la domiciliu.

UPDATE 12 martie: Două cazuri noi de coronavirus au fost confirmate joi dimineaţă în România, numărul total ajungând astfel la 48.

Este vorba despre o femeie şi un bărbat din Bucureşti, ei fiind contacţi indirecţi ai pacientului 17, care a fost internat pe 5 martie la Spitalul Dimitrie Gerota, fiind depistat pozitiv în timp ce se afla acolo.

Update (11 martie, ora 22:00): În seara de 11 martie 2020 a fost confirmat primul caz de CORONAVIRUS de la Satu Mare. Potrivit primelor informaţii, este vorba de un bărbat de 20 de ani care a intrat marţi în România venind din Brescia, Italia.

”Caz 45. Bărbat, 20 de ani din Iaşi. A venit din Italia pe 10.03.2020 şi a intrat în carantină la Satu Mare. Este asimptomatic. În această seară va fi transportat cu izoleta la Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi. A venit cu maşina în care mai era o persoană, care la test a ieşit negativ. Testul va fi reluat”, anunţă DSP Satu Mare.

Update (11 martie, ora 21:00): Numărul cazurilor de CORONAVIRUS confirmate în România a ajuns la 44. Alte cinci cazuri au fost confirmate în această seară. Este vorba de 5 bărbaţi de 22, 30, 34, 36, şi 57 de ani. Ei au venit prin vama din Italia în 9 martie şi au fost carantinaţi în Arad la sosire.

Update: Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat pandemie de coronavirus. Focarul global de coronavirus a ajuns acum la nivelul unei pandemii globale, a declarat directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„OMS a evaluat acest focar 24 de ore din 24 şi suntem profund îngrijoraţi atât de nivelurile alarmante de răspândire şi de gravitate, cât şi de nivelurile alarmante de inacţiune”, a afirmat acesta.

În ultimele două săptămâni, numărul de cazuri de Covid-19 în afara epicentrului epidemiei în China a crescut de 13 ori şi numărul ţărilor afectate s-a triplat, a spus şeful OMS. Num[rul total al cazurilor a ajuns la 118.000 în 114 ţări, cu 4.291 de decese.

Tedros subliniază că este încă posibil să se reducă numărul de noi infecţii cu măsuri ferme de politică de sănătate.

”Toate ţările pot schimba cursul acestei pandemii’, a adăugat directorul OMS.

Între timp numărul cazurilor confirmate în România a ajuns la 39.

Update (miercuri, 11 martie, ora 17:30): Alte două cazuri de CORONAVIRUS au fost confirmate în ultimele ore în România. Este vorba de doi bărbaţi din Bucureşti. Totalul a ajuns 37.



Update (miercuri, 11 martie, ora 15:40): Alte trei cazuri de CORONAVIRUS confirmate în România. Este vorba de doi bărbaţi din Bucureşti şi o femeie din Covasna.

Update (miercuri, 11 martie, ora 14:30): La Iaşi a apărut cazul cu numărul 32 de CORONAVIRUS din România. Este vorba despre un bărbat aflat în autoizolare, care a intrat în contact cu un pacient din Varşovia.

UPDATE miercuri, 11 martie, ora 10.30. Numărul cazurilor confirmate în România a ajuns la 31.

Un caz de îmbolnăvire cu noul coronavirus a fost înregistrat miercuri dimineaţă, al 31 – lea caz la nivel naţional. Este vorba de un bărbat, 42 ani, confirmat in Iasi, debut pe 4.03, internat pe 10.03, revenit din Venetia in 2.03, este la Spitalul de Boli Infecţioase.

MIERCURI, 11 martie, ORA 9.55. Un nou caz de îmbolnăvire cu coronavirus a fost înregistrat miercuri dimineaţă, al 30-lea caz la nivel naţional. Este vorba de o femeie de 43 ani, contact al pacientului care a fost internat în Spitalul Dimitrie Gerota. Ea este medic în spital.

Situaţie tensionată la un centru de carantină din Arad, scrie aradon.ro „Situaţie de neimaginat în această seară, 10 martie, la centrul de carantină aflat într-o localitate din judeţul Arad. 40 de persoane care se află în carantină s-au încuiat în centru. Pompierii au fost chemaţi să intervină pentru a sparge uşa. Oamenii, nemulţumiţi de situaţia în care se află, au blocat echipajul de pompieri, iar acesta nu mai poate părăsi centrul. Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Arad au încercat să ajungă la cele aproximativ 40 de persoane aflate în centrul de carantină, însă acestea au încuiat uşa. Pompierii, chemaţi, să spargă uşa s-au trezit “prizonierii” oamenilor. Aceştia le-au blocat autospeciala intervenţie cu maşinile lor. Situaţia nu pare a fi dezamorsată deoarece spre centrul de carantină au plecat mai multe echipaje de la Serviciul de Acţiuni Speciale – mascaţii, cum sunt cunoscuţi – şi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Arad.”

Update (10 martie, ora 20.30): Alte patru cazuri de CORONAVIRUS au fost confirmate marţi în România. Este vorba de persoane din Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara. numărul total a ajuns la 28 în România.

Update (10 martie, ora 15.50): Grupul de Comunicare Stategică a anunţat marţi 8 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Toate cazurile confirmate marţi sunt în Bucureşti, la persoane care au avut contact cu bărbatul de 60 de ani internat la spitalul Dimitrie Gerota (pacientul 17), sau care au călătorit în Israel, Germania sau Marea Britanie. Numărul cazurilor confirmate în România a ajuns la 25.

Transporturile aeriene, rutiere şi feroviare către şi dinspre Italia sunt suspendate

Update: În judeţul Satu Mare sunt 133 persoane în izolare la domiciliu şi 7 în carantină, ne informează macrina Mihai, directorul DSP Satu Mare. Reamintim că DSP Satu Mare a stabilit 4 locaţii secrete pentru carantină.

Cele mai multe persoane în izolare sunt în Bucureşti – 696. În Maramureş sunt 619.

ITALIA în CARANTINĂ!

Toată Italia devine zonă protejată începând de marţi, 10 martie, a anunţat premierul ţării, Giuseppe Conte. Deplasările vor fi restrânse şi vor fi adoptate în întreaga ţară măsurile luate de duminică în Lombardia şi alte 14 provincii care reprezentau până acum „zona roşie”.

Sunt cele mai dure măsuri luate în Peninsulă în ultimii 80 de ani. Aproape toate activităţile publice au fost interzise, în timp ce conducerea a zeci de penitenciare se confruntă cu revolte.

Deplasările vor fi interzise, cu excepţia unor „motive de muncă importante” sau „probleme grave familiale sau sanitare”, a anunţat Conte, într-o conferinţă.

Prezentăm integral comunicatul Grupului de Comunicare Strategică, primit pe adresa redacţiei:

În urma şedinţei Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, desfăşurată în data de 9 martie a.c., au fost adoptate următoarele măsuri pentru pentru evitarea răspândirii infecţiei cu COVID-19 (coronavirus):

A fost aprobată suspendarea procesului de învăţământ în unităţile şcolare din învăţământul preşcolar, gimnazial, liceal, postliceal şi profesional, în perioada 11-22 martie a.c., cu posibilitatea prelungirii acestei măsuri în funcţie de situaţie.

A fost aprobată suspendarea transportului rutier de persoane pentru toate cursele înspre şi dinspre Italia. Măsura este valabilă de marţi, 10 martie până pe 31 martie 2020.

De asemenea, începând cu data de 12 martie şi până la 31 martie a.c. sunt suspendate transporturile feroviare către şi dinspre Italia.

Reamintim că sunt sistate cursele aeriene către şi dinspre Italia încă de luni, 9 martie. De asemenea, operatorii aerieni au obligaţia de a comunica cetăţenilor români care se vor îmbarca din Italia, China, Iran şi Coreea de Sud către România, cu escală, faptul că vor intra în carantină sau autoizolare pe teritoriul ţării noastre.

Operatorii aerieni au obligaţia de a nu permite îmbarcarea persoanelor de altă cetăţenie decât cea română care vin către România, cu escală, din Italia, China, Iran şi Coreea de Sud.

Cetăţenii români care sosesc în ţară prin punctele de frontieră terestre venind dinspre sau după ce au călătorit înainte în Italia, China, Iran şi Coreea de Sud intră în carantină instituţionalizată pe raza judeţului de graniţă sau în izolare la domiciliu, în funcţie de zona din care vin.

Sunt sistate programele de studii de tip schimb de experienţă şi stagii de practică în spitale ale studenţilor şi cursanţilor şcolilor postliceale sanitare, dacă nu au fost începute înainte de 9 martie a.c.

A fost instituită obligaţia pentru unităţile de alimentaţie, precum şi pentru furnizorii publici şi privaţi de transport persoane, de a dezinfecta suprafeţele frecvent, de a evita aglomeraţia de persoane în spaţiile comerciale, de a dezinfecta frecvent habitatul în mijloacele de transport.

Pentru evenimentele cu un număr de maxim 200 de participanţi, nu este necesar să fie solicitat avizul direcţiei de sănătate publică.

Instituţiile publice şi private vor analiza posibilitatea ca o parte din personal să-şi poată desfăşura atribuţiile de serviciu de la domiciliu.

Până astăzi, 10 martie, la nivel naţional au fost confirmate 17 cazuri de cetăţeni infectaţi cu virusul COVID – 19 (coronavirus) pe teritoriul României.

Dintre cei 17 cetăţeni care au contactat virusul, 5 sunt declaraţi vindecaţi şi au fost externaţi.

Toţi pacienţii internaţi au o stare generală bună, iar persoanele în vârstă şi care au boli cronice sunt monitorizate cu atenţie. Aceştia sunt internaţi în spitale din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara şi Craiova.

Pe teritoriul României, în carantină instituţionalizată sunt 52 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 11.235 de persoane sunt în izolare la domiciliu şi sub monitorizare medicală.

În cursul zilei de ieri, 9 martie, au fost înregistrate 280 de apeluri la numărul unic de urgenţă 112 şi 2.376 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetăţenilor.

Le reamintim cetăţenilor să ia în considerare doar informaţiile verificate prin sursele oficiale şi să apeleze pentru recomandări şi alte informaţii la linia TELVERDE. De asemenea, cetăţenii români din străinătate pot solicita informaţii despre prevenirea şi combaterea virusului la linia special dedicată lor +4021.320.20.20.

În continuare vă prezentăm situaţia privind infectarea cu virusul COVID – 19 (coronavirus) la nivel european şi global, făcând precizarea că România se numără printre statele cel mai puţin afectate de acest virus.

Până la data de 9 martie 2020, au fost raportate 11 577 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveţia, Andora. Cele mai multe cazuri au fos înregistrate în Italia, Franţa, Germania, Spania şi Regatul Unit.

ŢARA CAZURI CONFIRMATE DECEDAŢI VINDECAŢI* Italia 7375 (+1492) 366 (+133) 724 (+102) Franţa 1126 (+410) 19 (+9) 12 Germania 902 (+55) 0 18 Spania 589 (+159) 5 32 (+2) Regatul Unit 273 (+67) 3 (+1) 18

Sursă: Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (https://www.ecdc.europa.eu/en)

SITUAŢIE GLOBALĂ LA 9 MARTIE 2020 CAZURI CONFIRMATE DECEDAŢI VINDECAŢI* 109695 (+3867) 3811 (+227) 62496 (+1803)

*conform datelor publicate de către Johns Hopkins CSSE – https://systems.jhu.edu/

* datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 8-9 martie