Update: Au fost prinşi tinerii care au dat cu spray lacrimogen pe Podul Decebal (Video)

Update: În urma articolului publicat de Informaţia Zilei, Poliţia Municipiului Satu Mare a reţinut 5 tineri de la trei licee diferite. Aceştia au fost depistaţi cu ajutorul camerelor video amplasate pe stâlpii de pe Podul Decebal. Tinerii sunt audiaţi joi, 25 noiembrie 2021, de oamenii legii.

Iată şi videoclipul surprins de o cameră de pe malul drept Someş:



Ştirea iniţială.

Luni, 22 noiembrie în jurul orei 14, un grup de tineri treceau pe podul Decebal din Satu Mare. Unul dintre dintre ei a scos un spary cu gaz paralizant şi a stropit mai mulţi trecători.

Curios este că trecătorii nu au reacţionat, în sensul că nu au sunat la 112. De teamă? Din indiferenţă? Pentru că erau convinşi că forţele de ordine ar fi intevenit prea târziu şi fără efect? Poate puţin din toate.

Locul din preajma Podului Decebal a marcat puternic mentalul colectiv. Încă este dureroasă amintirea crimei din apropierea podului, pe dig, unde a fost ucisă actriţa Gabriela Dorgai. Au trecut anii şi criminalul nu a fost prins.

O altă crimă s-a petrecut în centrul oraşului. Tânărul Beniamin Oiegaş, din Ardud, care venise acasă din Londra, a fost înjunghiat mortal de un om al străzii, despre care poliţia sătmăreană ştia că este violent, dar nu a luat nicio măsură.

Datorită acestor evenimente, spun patronii de cafenele din zona centrală a oraşului, a scăzut drastic numărul clienţilor.

Prezent la emisiunea „Agenda Publică”din 23 noiembrie, decanul Baroului de Avocaţi Satu Mare, Vlad Baculescu, era de părere că Satu Mare este un oraş destul de sigur din punct de vedere al siguranţei cetăţeanului, însă mai există pete negre. Grupuri de tineri zurbagii, care distrug de exemplu coşurile de gunoi amplasate de Florisal, boschetari pe care nu-i deranjează nimeni, fete care se oferă la vedere etc. Angajata unui magazin din centrul oraşului Satu Mare spune că nu are curajul să stea cu uşa deschisă din cauza boschetarilor, care nu se tem de nimeni, adică de poliţişti. Aşa cum arată Informaţia Zilei recent, îşi fac nevoile sub prelata de la „Dacia”, fără ca poliţiştilor să le pese. Din cauza acestor oameni ai străzii magazinele din Centru sunt sunt tot mai puţin frecventate.

De ce să suporte ruşinea autorităţile locale, primarul municipiului Satu Mare, şi să nu-şi asume răspunderea conducerea Poliţiei? De ce poliţiştii nu sesizează aceste aspecte? Pentru că, aşa cum adesea vorbesc cetăţenii între ei, fără să aibă curajul să facă sesizări, poliţiştii preferă să stea în maşini, la căldurică, să-i pândească şi să-i amendeze pe cei care parchează neregulamentar.

Având în vedere camerele de luat vederi amplasate în oraş, pentru Poliţia Municipiului Satu Mare ar fi un test de mare importanţă dacă ar depista acel grup de tineri care se jucau cu spray-uri paralizante pe cel mai circulat pod din Satu Mare, în jurul orei 14, în data de 22 noiembrie 2021.

Cetăţenii municipiului Satu Mare merită acest lucru, fie şi pentru că din taxele şi impozitele lor îşi primesc lefurile şi oamenii în uniformă. Aşa cum rezultă din studiile de specialitate, începe să fie tot mai pregnant „abuzul de uniformă” .

Grupuri de tineri se fugăreau de-a lungul Podului Decebal şi din întâmplare absolut niciun poliţist nu era prin preajmă?

Cine poate da informaţii care vor conduce la prinderea făptaşilor de pe Podul Decebal va fi premiat de „Informaţia Zilei” cu 200 de lei, iar Primăriei Satu Mare îi sugerăm să-i acorde o diplomă echivalentă cu cea de cetăţean de onoare.

Aşteptăm, de asemenea, reacţia autorităţilor locale.