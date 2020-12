Update: a început vaccinarea în România

Campania naţională de vaccinare anti-COVID a început oficial în România duminică, 27 decembrie, iar prima persoană care a fost vaccinată împotriva COVID-19 este o asistentă medicală de la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” din Bucureşti. Ea a fost cea care a preluat primul pacient din ţară confirmat cu virusul SARS-CoV-2.

Asistenta în vârstă de 26 de ani lucrează de 4 ani la Institutul Matei Balş din Capitală. Ea a primit prima doză de vaccin, duminică, la ora 9,00, în aplauzele cadrelor medicale din spital.

„Cred că a fost cea mai mare emoţie pe care am trăit-o, am fost privilegiată că am fost aleasă să fiu prima vaccinată din această ţară. Nu am întrebat nici măcar o secundă de ce am fost eu aleasă, pur şi simplu am spus da şi am ajuns aici. Nu a durut absolut deloc, este cel mai nedureros vaccin pe care l-am făcut până acum”, a declarat Mihaela Anghel, prima asistentă vaccinată din România.

Mihaela Anghel este asistentă medicală generalistă, membră a echipei medicale care, la data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient din România confirmat cu virusul SARS-CoV-2. Mai exact, pe tânărul de 25 de ani din Gorj, care a fost depistat cu noul coronavirus în luna februarie, după ce a intrat în contact cu un italian pozitiv.

Vaccinare în Ungaria

Autorităţile ungare au început sâmbătă, 26 decembrie, vaccinarea anti-coronavirus cu vaccinul Pfizer-BioNTech a angajaţilor din sectorul medical, cu o zi mai devreme decât în majoritatea ţărilor Uniunii Europene, informează Agerpres, care citează Reuters.

Ungaria a primit primul transport de vaccin anti-coronavirus sâmbătă dimineaţa, iar dozele ajung pentru vaccinarea a 4.875 de oameni, a relatat agenţia publică MTI. Vaccinurile au fost transportate la Budapesta sub escorta poliţiei.

„Am început vaccinarea personalului medical, potrivit unui plan prestabilit”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului, sub formă de răspuns la întrebările adresate de Reuters.

Primele vaccinuri sunt livrate la principalul centru anti-COVID-19 din Budapesta, Spitalul Central Del-Pest, iar după-amiază alte doze au ajuns la încă un spital important din Budapesta, a relatat MTI.

Începând de duminică, numeroase ţări din UE – printre care România, Franţa, Germania, Italia, Austria, Portugalia şi Spania – intenţionează să înceapă vaccinarea în masă.

Prima tranşă de vaccinuri Pfizer/BioNTech a ajuns în România vineri şi conţine 10.000 de doze care urmează să fie folosite pentru vaccinarea personalului medical.

Vaccinarea începe duminică în toate cele 10 spitale de boli infecţioase aflate în prima linie în luptă împotriva COVID-19.

Acestea sunt:

* Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” Bucureşti

* Spitalul Clinic de Boli Infecţioase din Braşov

* Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Dr. Victor Babeş” Bucureşti, inclusiv secţia externă modulară Pipera

* Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca

* Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa

* Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova

* Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Iaşi

* Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Ruşdea” Baia Mare

* Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava

* Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” Timişoara, inclusiv secţia exterioară a acestui spital – secţia clinică de recuperare cardiovasculară din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara.

O persoană vaccinată împotriva coronavirusului începe să dezvolte imunitate după aproximativ 14 zile de la momentul injectării primei doze, însă beneficiile maxime se obţin la 7 zile după administrarea celei de-a doua doze, a spus dr. Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei de vaccinare din România. Vaccinul împotriva Covid-19 se administrează în două doze la o distanţă de aproximativ o lună.

„Din studiile efectuate, răspunsul imun începe să devină protector la circa 14 zile de la prima doză, însă beneficiile maxime se obţin la circa 7 zile după administrarea celei de-a doua doze”, a spus dr. Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid-19 din România.