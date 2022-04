Unui sătmărean i s-a ridicat maşina de pe propriul loc de parcare, pe care-l plăteşte

Gheorghe Alexandru Laza este un sătmărean care locuieşte pe strada Bârgăului, cea care desparte cartierul Carpaţi I de Carpaţi II.

De doi ani, pe această stradă deţine locul de parcare cu numărul 11. Fiind amplasat într-o zonă circulată intens, chiar lângă supermarketul Unicarm, i se întâmplă deseori să-şi găsească locul de parcare ocupat de cineva aflat “în trecere”. La fel s-a întâmplat şi joi, 21 aprilie, când avea în plan de Paşti să iasă din localitate, dar cu alt mijloc de transport. Cu locul de parcare ocupat aproape în totalitate, Gheorghe Alexandru Laza şi-a lăsat maşina jumătate pe locul său de parcare, jumătate în afara sa.

Sâmbătă, 23 aprilie, în jurul orei 13, un echipaj de la Poliţia Locală Satu Mare şi-a făcut apariţia în zonă. S-a constatat că maşina sătmăreanului nu este parcată regulamentar şi s-a procedat la ridicarea sa. Motivul? Pe dispoziţia de ridicare a vehiculului, hârtie care ne-a fost prezentată ieri la redacţie de către Gheorghe Alexandru Laza, apare “oprit la mai puţin de 25 m de trecerea de pietoni”. Sătmăreanul consideră că poliţistul Dan Sergiu nu a procedat corect.

“Este inadmisibil să mi se ridice maşina de pe locul meu de parcare pe care-l plătesc. Am parcat la mai puţin de 25 de metri?! Păi nici locul de parcare pe care-l plătesc nu se află la mai mult de 25 de metri de acea trecere de pietoni. Plătesc pentru acest loc de doi ani. Au parcat foarte multe maşini aici, dar niciuna nu a fost ridicată, numai a mea. De exemplu, în luna ianuarie a acestui an, o altă maşină a stat pe locul meu câteva ore. Am sunat, iar poliţiştii au venit după o oră şi jumătate, timp în care maşina respectivă nu mai era acolo. Le-am arătat poze, dovezi, dar au spus că nu mai pot face nimic. Întârzierea a fost motivată de un presupus schimb de ture… Revenind, nu s-a putut face o verificare să vadă poliţistul că acolo este locul meu de parcare? Acum sunt pus pe drumuri, să plătesc amendă pentru ce? Că am avut maşina parcată pe locul meu de parcare?”, ne-a spus Gheorghe Alexandru Laza.

Pentru a intra în posesia maşinii, sătmăreanul a fost nevoit să achite 600 de lei.