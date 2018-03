Unirea Tăşnad vine cu toate punctele de la Dej!

S-a impus cu 2-0 (1-0) prin golurile marcate de Vădan şi Ciul

Unirea Tăşnad a pregătit aproape două luni de zile meciul cu Unirea Dej. Şi iată că după atâta muncă a venit şi răsplata. Jucătorii antrenaţi de Cristian Popa şi Ovidiu Suciu au obţinut miercuri prima victorie din anul 2018, s-au impus cu 2-0 în deplasare la Unirea Dej.

Este acelaşi scor cu care echipa sătmăreană s-a impus şi în tur, contra echipei care îşi dispută al 11-lea sezon consecutiv în Liga 3. Tăşnădenii au început în forţă meciul, şi-au creat numeroase ocazii de a marca, însă primul gol a venit abia în minutul 44. Stanciu a bătut un corner de pe partea stângă, Vădan a venit puternic şi a trimis cu capul în poartă. De menţionat că raportul loviturilor de la colţ la pauză era de 7-2 pentru Unirea Tăşnad.

Cu un avantaj minim după prima parte, clubul sătmărean s-a adăpostit uşor asupra rezultatului de pe tabelă în partea secundă. Totuşi, Unirea Tăşnad şi-a majorat avantajul în minutul 72. La o minge recuperată la mijlocul terenului, Szekely atacă pe partea stângă, portarul iese în întâmpinare însă sătmăreanul îl vede pe Ciul care faţă în faţă cu poarta nu ratează, deşi un jucător aştepta să respingă balonul de pe linia porţii. Unirea Dej – Unirea Tăşnad s-a încheiat 0-2.

Unirea Tăşnad: Moroz – Palinceac, Vădan, Bălău (cpt.), Parnău, Cubaş, Stanciu, Nemeş (Szekely ’47), Cădar (R. Silaghi ’80), Ciul (Ştef ’75), Faur (Imi Nagy ’90). Antrenori: Cristi Popa şi Ovidiu Suciu.

“Am câştigat meritat! Băieţii au respectat tot ce le-am transmis din punct de vedere tactic. În prima repriză am avut cinci ocazii clare ale lui Faur, Cădar, Vădan, Ciul. Am dominat şi din punct de vedere al posesiei. Repriza a doua am început-o un pic defensiv, dar am avut şi câteva acţiuni bune prin care puteam să înscriem mai mult”, ne-a declarat Cristi Popa.

Rezultate din etapa 16:

• Cugir – Avrig 1-1

• Recea – Iernut 5-1

• Dej – Unirea Tăşnad 0-2

• Reghin – Sănătatea CJ 2-0

• Gaz Metan II – Alba Iulia 1-1

• CFR CJ II – “U” Cluj (10 aprilie)

• Galda – Ghimbav 3-0 (f.j.)

• Ighiu a stat