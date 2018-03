Unirea Tăşnad se întoarce învinsă de la Ighiu

Performanţa s-a impus cu 2-0 (0-0)

Unirea Tăşnad a debutat vineri în sezonul de primăvară al Ligii 3, Seria 5. Clubul sătmărean a evoluat pe terenul Performanţei Ighiu, una dintre echipele care se bat la promovare, alături de Universitatea Cluj. Iar echipa antrenată de Cristian Popa şi Ovidiu Suciu se întoarce învinsă din judeţul Alba.

Prima repriză s-a dovedit a fi una echilibrată, lucru reflectat de scorul la pauză, unul alb. Începutul a fost unul cu ghinion pentru clubul nostru, Adrian Ciul s-a accidentat după doar 5 minute, iar Unirea a fost nevoită să facă prima schimbare. În continuare s-au creat ocazii de ambele părţi, dar nu au fost fructificate, iar scorul la pauză era 0-0.

Gazdele deschid scorul la patru minute de la reluarea jocului. Performanţa primeşte o lovitură liberă de pe partea stângă, centrarea se îndreaptă spre centrul careului de unde un Fetiţa se înalţă şi trimite mingea în poartă (min. 49). Avantajul a fost dublat peste un sfert de oră, după o aruncare de la margine de pe partea dreaptă. Jucătorul Ighiului trimite lung, Oara face o preluare în careu şi şutează dintr-un unghi închis, din întoarcere şi-l învinge pe Moroz (min. 66). Până la final, Performanţa a mai avut şi un gol anulat pe motiv de ofside (min. 80), dar s-a terminat 2-0.

Performanţa: Sporea – Marcu, Potopea, Iclănzan, Mărginean, Trifa, Fetiţa, Unguru, Tineiu, Oara, Seiwerth. Rezerve: Zăvoi, Olălău, Lăcătuş, Crişan, Joldeş, Petruse, Zsigmond. Antrenori: Mihai Manea şi Raul Oargă.

Unirea Tăşnad: Moroz – Cubaş (R. Silaghi, min. 75), Parnău, Bălău (cpt.), Bercean (M. Silaghi, min. 85), Nemeş, Vădan, Ciul (Szekely, min. 7), Faur, Stanciu (Ştef, min. 78), Cadăr. Rezerve neutilizate: Cherecheş, Palinceac, Chivari. Antrenori: Cristian Popa şi Ovidiu Suciu.

“În prima repriză am avut trei ocazii în care puteam să marcăm, ei una. Am făcut un joc bun în prima parte, dar terenul a fost penibil, de nivelul Ligii a 5-a. Repriza a doua am început-o bine, am avut o ocazie mare cu Faur având poarta în faţă. N-am dat noi, au dat ei gol după două minute, după care a mai venit o greşeală în defensiva noastră”, ne-a declarat Cristian Popa.

Rezultatele de vineri, din etapa 18:

• Ighiu – Unirea Tăşnad 2-0

• CFR Cluj II – Sănătatea Cluj 2-2

• Metalurgistul Cugir – Alba Iulia 0-0

Sâmbătă, 17 martie

• Industria Galda – FC Avrig

• Avântul Reghin – CS Iernut

• Comuna Recea – Gaz Metan II

• Unirea Dej – Ghimbav 3-0 (f.j.)

• “U” Cluj stă

“U” Cluj – Unirea Tăşnad se vede pe Look TV

Unirea Tăşnad va juca etapa viitoare pe Cluj Arena împotriva Universităţii Cluj. Meciul cu liderul Seriei 5 se va desfăşura vineri, 23 martie, de la ora 19:30 şi va putea fi văzut ori la faţa locului, ori în direct pe postul naţional Look TV.