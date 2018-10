Unirea Tăşnad revine pe drumul rezultatelor pozitive (Video, foto)

Meciul cu Odorheiu Secuiesc l-a câştigat cu 2-0 (0-0), după pauză

Sfârşitul de săptămână ne-a rezervat etapa cu numărul 8 din Seria 5 a Ligii a 3-a. Unirea Tăşnad a jucat acasă în faţa echipei din Odorheiu Secuiesc. Sătmărenii s-au impus cu 2-0 (0-0) şi revin pe drumul rezultatelor pozitive.

În ofensivă, în prima repriză, Unirea a avut o evoluţie ştearsă, la fel ca unele treceri de pietoni de pe strada Lăcrămioarelor. S-a remarcat portarul Gorbe, atent la toate acţiunile create de oaspeţi. O fază mai importantă, de partea noastră, s-a petrecut în minutul 44. Dar Cosmin Anton a şutat puţin pe lângă poartă din 12 metri, după o acţiune prelungită de atac.

Atitudinea sătmărenilor s-a schimbat în partea a doua. Au apărut ocaziile clare, printre altele Cocian a şutat peste (min. 52), apoi lui David Vincze i s-a anulat un gol pe motiv de offside (min. 54). Şutul lui Stanciu de la 20 de metri a fost parat două minute mai târziu, după care Cristi Popa a efectuat două schimbări. La nici 10 minute de la introducerea sa pe teren, Raul Silaghi deschide scorul. El este servit ideal de Sezekely de pe dreapta şi trimite balonul în poartă cu o lovitură de cap din puţini metri (min. 69). Video cu golul lui Raul Silaghi:

Uşor Unirea începe să ţină de rezultat şi să încerce să surprindă pe contraatact. S-au irosit câteva ocazii, prin Stanciu, Ciul, sau Cocian, însă Unirea reuşeşte totuşi să-şi dubleze avantajul. Adrian Ciul îl vede pe Szekely în careu, iar cel din urmă nu-l iartă pe Tudose şi înscrie (min. 84). Video cu golul lui Krisztian Szekely:

Defensiva sătmăreană şi-a făcut bine treaba până la final, iar meciul s-a încheiat cu scorul de 2-0 pentru sătmăreni.

Unirea Tăşnad: Gorbe – L. Vincze, Parnău, Bălău (cpt.), Palinceac, Cubaş (R. Silaghi, min. 61), Stanciu, Cocian, Anton (Bolba, min. 88), Szekely (Nemeş, min. 85), D. Vincze (Ciul, min. 67). Antrenori: Cristi Popa şi Ovidiu Suciu.

Odorheiu Secuiesc: Tudose – Musea, Mintaş, Bolozan, Locotus, Gyorgydeak, Tanko, Peter, Vekas, Chifu, Csifo. Rezerve: Nagy, Cucuruzan, Balazsi, Ungur, Stăncuţu. Antrenor: Alpar Meszaros.

„A fost un meci greu. Am avut momente dificile, dar am reuşit să trecem peste ele, să câştigăm. Este important pentru noi să avem o altă atitudine în repriza a doua, mai ales că am avut unele meciuri în care în repriza a doua am pierdut, sau am fost egalaţi. Nu pot să zic că în prima repriză nu am jucat, dar nu am avut o clarviziune în faţa porţii. Totuşi, cred că am câştigat un meci în care am fost superiori adversarului”, ne-a declarat Cristi Popa.

