Unirea Tăşnad n-a pierdut acasă în turul Ligii a 3-a

Szekely şi Nemeş sunt golgeterii echipei

Unirea Tăşnad a încheiat sezonul de toamnă în 30 noiembrie, odată cu remiza de acasă, 1-1 cu Cetate Râşnov. Clubul sătmărean hibernează pe locul 9 la jumătatea campionatului, un loc onorabil, un pas în faţă în comparaţie cu sezonul de toamnă trecut.

Echipa antrenată de Cristi Popa şi Ovidiu Suciu a acumulat 21 de puncte în Seria 5 din Liga a 3-a, după cinci victorii, şase remize şi patru înfrângeri. La golaveraj Unirea are 26 de reuşite şi 27 de goluri primite. Capitolul la care clubul sătmărean poate fi mândru este cel al meciurilor jucate în faţa propriilor suporteri. Unirea este neînvinsă acasă, are trei victorii şi patru remize.

La final de tur i-am invitat în studioul Informaţia TV pe Cristi Popa – antrenor principal – şi Angelo Cocian – jucător cu trei goluri marcate în tur. În cele ce urmează prezentăm câteva păreri, impresii şi informaţii pe le-am primit.

Despre sezonul de toamnă:

Angelo Cocian: Se putea mai mult, dar este bine că am rămas neînfrânţi acasă, este un lucru pozitiv. Am avut meciuri în care lipsa de concentrare s-a văzut, chiar dacă am condus în unele meciuri.

Cristi Popa: Am început sezonul bine, cu şase etape în care nu am fost învinşi de echipe din partea superioară a clasamentului. S-a resimţit lipsa de experienţă a jucătorilor mai tineri în unele părţi ale unor jocuri. A venit etapa a şaptea când am înregistrat prima înfrângere. La Dej am avut 2-0 la pauză şi cred că posesie 80%. Repriza a doua s-a întors complet, mai ales după eliminarea lui Varga. Am pierdut inexplicabil, nu ai voie să iei trei goluri, chiar dacă joci în 10 oameni. Se pare că noi suntem o gaşcă nebună, gen Sportul Studenţesc, putem să pierdem cu oricine, putem să batem pe oricine. Nu avem constanţă în rezultate.

Despre arbitri:

C.P.: Am avut arbitraje bune în majoritatea meciurilor. Îi felicit şi îi respect foarte mult pe oamenii care îşi văd de treaba lor. Avem şi noi în judeţ arbitri de nivel european. Am fost şi ciupiţi. Dar în repriza a doua la Dej am avut un arbitraj la care nu mă aşteptam din partea brigăzii din Baia Mare. Cel mai dezamăgit am fost la meciul de la Recea, unde am avut un arbitraj bagabonţesc.

Cei mai dificili adversari:

A.C.: Comuna Recea, liderul din momentul de faţă. Cei de acolo au practicat un fotbal destul de bun, dar pe partea fotbalistică Miercurea Ciuc a fost o echipă mai puternică, stă mai bine fizic. Şi Minaur Baia Mare este un adversar puternic, dar la noi acasă nu există pardon, este greu să câştige orice echipă. Dar şi în meciul cu ei de acasă meritam cele trei puncte.

Despre terenurile pe care Unirea a jucat:

A.C.: Sunt terenuri bune. Am jucat la juniori şi pe terenuri mai rele. Frigul ne-a încurcat mai mult, alţii erau obişnuiţi cu vremea de acolo, cu clima, noi mai puţin. Dar este un factor care ne-a dezavantajat puţin.

C.P.: La Recea am avut un teren bun, la Miercurea Ciuc la fel, uşor moale din cauza condiţiilor meteo. Sunt terenuri bune peste tot. Nu am întâmpinat probleme la acest capitol. Se mai puteau juca câteva etape, dar este mai bine aşa. Au apărut accidentaţi, suspendaţi mulţi, iar pentru noi este bine că s-a încheiat acum.

Comparaţie între Unirea din primăvară şi cea de acum:

C.P.: În primăvară aveam o echipă mai experimentată. Acum avem o echipă cu jucători care au mai puţină experienţă. Sunt prezenţi în apărare, la mijloc şi în atac. Gorbe, Bălău, Vădan, Anton şi Stanciu, Raul Silaghi sunt jucători experimentaţi, iar restul putem să vorbim de copii, dacă le poţi spune aşa, din 96, 97, 98, 99, 2000. Dar ei au deja experienţa Ligii a 3-a. Acele căderi inexplicabile vin probabil şi din lipsa de experienţă. Noi puteam fi în primele cinci echipe dacă eram puţin mai concentraţi, mai atenţi. Au fost şi probleme cu partea financiară. S-au mai rezolvat din ele, dar toate astea te afectează în parcursul pe care-l ai. Dar am avut motivaţie la meciuri, prime substanţiale oferite de club şi de sponsori. Din păcate unele puncte am reuşit să le luăm, altele nu. Şi aşa pierdem şi din partea financiară, din motivaţie.

Despre transferuri:

C.P.: Cu siguranţă vor veni şi cu siguranţă vor pleca jucători. O spun la modul oficial, Szekely şi Varga dau probe la Miercurea Ciuc. Deocamdată nu au fost alte oferte. La achiziţii pot să spun că în fiecare compartiment o să apară cel puţin o achiziţie. Sper să realizăm 4-5 transferuri, jucători utili care să poată să facă diferenţa, să fie titulari. Sistemului de joc nu vreau să-i aduc modificări din primăvară. Îmi doresc mai multă consistenţă, să facem o pregătire de iarnă bună, să dominăm adversarii fizic. Vrem să obţinem puncte cât mai multe şi să rămânem neînvinşi acasă.

A.C.: Mai am contract cu Unirea Tăşnad până în vară, după care voi vedea. Vreau să trăiesc prezentul, să muncesc, să dau totul pentru Unirea Tăşnad, iar din vară vom vedea. Colegii de aici m-au primit foarte bine, sunt de treabă şi formăm un colectiv unit.

Mesaj pentru jucători şi suporteri:

C.P.: Jucătorilor le doresc multă sănătate. Le mulţumesc pentru tot ce au făcut, pentru că ascultă şi răspund exact cum îmi doresc la pregătiri. Le transmit să fie mai concentraţi pe viitor, să nu se mulţumească cu puţin, pentru că dacă te mulţumeşti cu puţin puţin ai. Mulţi dintre ei pot să ajungă la un nivel mai înalt, dar trebuie să muncească. Suporterilor nu pot decât să le mulţumesc pentru că vin meci de meci şi ne încurajează. Mai cârcotesc ei, mai fac pe supăraţii, mai sunt bucuroşi, dar trebuie să fie convinşi că ne facem treaba cu greu şi că suntem trup şi suflet alături de Unirea Tăşnad, de culorile roş-albastre.

Unirea Tăşnad se va reuni la jumătatea lunii ianuarie. Vacanţă plăcută!

Emisiunea Panoramic Sportiv din 3 decembrie poate fi urmărită AICI.