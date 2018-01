Unirea Tăşnad l-a pierdut pe antrenorul Marius Botan

Cu speranţa că vom afla noutăţi de la Unirea Tăşnad, l-am contactat marţi pe antrenorul Marius Botan. Dar n-am reuşit să intrăm în posesia unor informaţii pozitive legate de reunire, pregătiri, noutăţi în lotul cu jucători. Motivul? Marius Botan ne-a spus că şi-a dat chiar azi demisia de la echipa noastră din Liga 3.



”Azi am încercat să vorbesc cu primarul însă nu am reuşit să dau de el. Iniţial trebuia să purtăm discuţii ieri, pe 8 ianuarie. Dar nu am fost contactat aşa că am vorbit cu Bogdănel Moise (n.r. antrenor secund), i-am transmis prin el că nu mai putem să colaborăm. Jucătorilor le strâng pumnii pe mai departe, am avut o colaborare foarte bună cu ei. Dar s-a stricat toată povestea frumoasă din cauza mai multor factori”, ne-a declarat Marius Botan.

Marius Botan a ajuns la Unirea Tăşnad în urmă cu un an. Atunci a preluat echipa din returul Ligii IV Elite, a reuşit să ia titlul în primul campionat din judeţ, a promovat echipa în Liga 3 după barajul cu Dumbrava Gâlgău, iar în turul campionatului, în Seria 5 a obţinut 18 puncte (5 victorii, 3 remize, 6 înfrângeri), terminând sezonul de toamnă pe locul 10. Marius Botan a fost adus de Lorant Zsido, fostul preşedinte al clubului, care între timp a devenit doar reprezentant al Consiliului Local Tăşnad în Consiliul Director al clubului.

Printre altele, Marius Botan ne spune că știe că luni s-au purtat discuții cu Daniel Paşca, actualul director sportiv al Olimpiei, pentru a prelua funcția de președinte la Unirea Tășnad.

Vom reveni cu alte informaţii şi cu mai multe declaraţii pe care ni le-a dat Marius Botan.