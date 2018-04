Unirea Tăşnad joacă la Dumbrăveni cu Gaz Metan

Vineri de la ora 17:00, în etapa 25 din Liga 3

Etapa 25 din Seria 5 a Ligii a 3-a debutează vineri cu două meciuri. Unirea Tăşnad va evolua în deplasare la Dumbrăveni contra echipei Gaz Metan Mediaş II. Având în vedere că întâlnesc ocupanta locului 12, sătmărenii pot spera chiar la o victorie. Însă din păcate sunt şi probleme în lotul antrenat de Cristi Popa.



„Abordăm meciul la victorie, mergem să câştigăm, să facem un joc bun. Va fi un meci greu, de luptă pe un teren mare şi rău. Am încredere în băieţi, vreau ca până la sfârşitul campionatului să mai acumulăm puncte chiar dacă vom avea meciuri foarte grele. Cred mult în echipa aceasta şi în băieţi. Venim după un meci în care nu pot să spun că am ieşit rău, deorece este un punct cu o echipă foarte bună. Cel mai rău e că am luat gol în minutul 90+3. Dar cel mai bun lucru este că suntem neînvinşi de trei etape”, ne-a declarat Cristi Popa.

Lotul care face deplasarea de joi la Dumbrăveni: Moroz, Cherecheş – Parnău, Palinceac, Bălău, M. Silaghi, Chifor, R. Silaghi, Cădar, Faur, Nagy, Bolba, Cubaş, Ştef, M. Popa, Szekely, Bercean.

Au rămas acasă: Stanciu, Ciul (suspendaţi), Varga, Nemeş (accidentaţi), Vădan.

Vor arbitra: Mircea Salomir (Cluj-Napoca), Claudiu Giorgiu (Cluj-Napoca), Iosif Nasc (Câmpia Turzii). Observatori: Viorel Voicu (Slatina), Petrișor Chiritescu (Brașov).

În tur s-a încheiat 1-1, golul Unirii fiind marcat de Faur.

Meciurile etapei 25:

Vineri, 27 aprilie: Gaz Metan II – Unirea Tăşnad (17:00), Cugir – Dej

Sâmbătă, 28 aprilie: Galda – Ighiu, Reghin – CFR Cluj II, Alba Iulia – “U” Cluj, Avrig – Sănătatea Cluj

Iernut – Ghimbav 3-0 (fără joc), iar Recea stă.