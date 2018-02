Unirea Tășnad a bătut o echipă din Liga 2

Pe Luceafărul Oradea cu 3-2 (3-0)

Chiar și în amicale, Unirea Tășnad oferă rezultate surprinzător de bune. Sâmbătă a jucat primul astfel de meci de pe teren propriu, iar adversarul sătmărenilor a fost unul de calibru. Echipa noastră din Liga 3 a înfruntat-o pe Luceafărul Oradea, locul 15 în Liga 2.

S-a dorit a fi un meci de prezentare pentru suporterii tășnădeni. Iar aceștia au răspuns pozitiv, zeci de sătmăreni aflându-se sâmbătă în tribună. Echipa lor le-a oferit o primă repriză extraordinară cu trei goluri marcate. Nemeș a deschis scorul în minutul 7, pentru ca Faur să dubleze avantajul Unirii în minutul 21. Pe lista marcatorilor s-a înscris și Adrian Ciul, înainte cu puține secunde de finalul primei reprize. Unirea Tășnad avea 3-0 la pauză, însă în partea a doua bihorenii au fost cei care au controlat jocul. De menționat că la Luceafărul Oradea au evoluat foștii olimpiști Vasile Pop și Darius Lukacs. Echipa bihoreană a reușit să reducă din handicap, a marcat prin Neacșa (min. 64) și Feher (min. 90), iar Unirea Tășnad – Luceafărul Oradea s-a încheiat 3-2. Meciul a fost arbitrat de Alin Peter, Tiberiu Iuhas și Marian Ciceu.

“O primă repriză în care am zburdat pe teren, ne-am închis, am stat bine în teren. Am avut o primă repriză de excepție. Dacă vom juca așa nu vom avea probleme. Dar este un meci de pregătire, trebuie să ne trezim la realitate. În repriza secundă am făcut mai multe schimbări, iar pe fond de oboseală am primit două goluri. N-am mai contat la fel de mult, la Luceafărul au intrat alți jucători. Urmează o perioadă în care ne vom pregăti pentru prima etapă”, ne-a declarat Cristian Popa.

Jucătorii folosiți sâmbătă:

Unirea: Moroz – Palinceac, Vădan, Bălău, Bercean, Parnău, Nemeș, Ciul, Ștef, Cădar, Faur. În repriza a doua au mai intrat: Cherecheș, M. Silaghi, Varga, R. Silaghi, Chivari, Chifor, M. Popa, Imi Nagy. Antrenori: Cristian Popa și Ovidiu Suciu.

Luceafărul I: Gudea – Balea, Cr. Oros, A. Tînc, R. Trif – Ţegle, V. Pop – Al. Dulca, Codoban, Bruno Rocha – V. Rusu.

Luceafărul II: Goia – Ban, Mutu, A. Tînc, C. Valies – Feher, Cuc – Neacşa, D. Lukacs, C. Roşu – Antohi.

Din fericire nu sunt probeleme de lot la Unire Tășnad. Doar Cubaș și Stanciu sunt bolnavi și vor reveni la antrenamente zilele următoare. Apropo de antrenamente, acestea se desfășoară acum pe terenul din Tășnad.

Rezultatele Unirii din amicale:

• Minerul Baia Mare – Unirea Tășnad 1-1

• Victoria Carei – Unirea Tășnad 0-3

• Unirea Tășnad – Luceafărul Oradea 3-2

Urmează amicalul cu CSC Sânmartin (Liga IV, județul Bihor) de pe 24 februarie. Spre bucuria suporterilor tășnădeni, meciul se va juca pe terenul Unirii.

Sezonul de primăvară din Liga 3 este programat să înceapă pe 3 martie. Unirea Tășnad va evolua în deplasare pe terenul Unirii Dej.