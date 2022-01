Unificarea liberală cu gândul la alegerile din 2024

Desprins de PNL în anul 2015, după un tur de forţă prin stânga social-liberală, ALDE intenţionează să se reîntoarcă la sânul partidului-mamă.

Mic, dar ambiţios, partidul înfiinţat de Călin Popescu Tăriceanu a jucat un rol esenţial în formarea unor majorităţi parlamentare în jurul PSD.

După ce i-a asigurat PSD-ului majoritatea parlamentară necesară pentru formarea guvernului, Tăriceanu s-a supărat pe social democraţie exact din acelaşi motiv pentru care a rupt Crin Antonescu USL. Ca de obicei PSD nu s-a ţinut de cuvânt şi nu a susţinut candidatura le preşedinţie nici a lui Crin Antonescu, nici patru ani mai târziu, în 2019, candidatura lui Călin Popescu Tăriceanu. Se poate spune că PSD a păcălit PNL-ul de două ori, în mod fundamental. Treziţi la realitate, speriaţi de scăderea drastică în sondaje, PNL sună adunarea partidelor de dreapta. Concomitent cu negocierile pentru fuziunea prin absorbţie a ALDE, se poartă negocieri şi cu PMP. S-ar părea că în partidul înfiinţat de Traian Băsescu sunt, totuşi, două tabere. Cristian Diaconescu, fost PSD, a asigurat majoritatea parlamentară guvernului Boc plecând cu un grup de parlamentari social-democraţi la partidul lui Traian Băsescu. Încuscririle, cumetriile, ca şi divorţurile cu scandal, au jalonat istoria tuturor partidelor post-decembriste.

Incontestabil fiecare partid mic merge spre un partid mai mare cu o anumită zestre electorală. Atât ALDE cât şi PML au consilieri locali şi judeţeni, au câţiva primari, dar mai ales au structuri teritoriale precum şi un număr de membri, politicieni cu experienţă. La ultimele alegeri PMP a fost foarte aproape de pragul de 5%, iar ALDE a înregistrat un scor onorabil la prezidenţiale, având un candidat comun cu Pro România. Totuşi, ALDE şi Pro România nu au format o alianţă gen USR-PLUS. Lucru care ne face să credem că Pro România rămâne mai departe în sfera de influenţă a PSD. Într-un final este posibilă o fuziune prin absorbţie a partidului lui Victor Ponta cu PSD.

Unificarea dreptei este o veche preocupare a tuturor partidelor care se autodefinesc de dreapta. Dar cum se creează o alianţă, imediat este urmată de o fracţionare. Merge ALDE spre PNL, dar în acelaşi timp Ludovic Orban îşi înfiinţează propriul partid intitulat „Forţa Liberală”. Ce se câştigă la vamă se pierde la pod. Formaţiunile politice sunt fluide, grupuri-grupuleţe se rup de partidul-mamă alipindu-se altui partid, de cele mai multe ori rezultând o alianţă nenaturală. O adevărată unificare a dreptei nu se poate realiza fără USR. Indiferent cu cât scad în sondaje, PNL şi USR au multe puncte comune. Adunate într-un singur coş, procentele PNL, USR, PMP, ALDE, Forţa Liberală, dar şi UDMR, ca membru în familia popularilor europeni, se apropie de procentul social-democraţilor. AUR, la viitoarele alegeri, poate fi vârful balanţei, înclinând-o spre dreapta sau spre stânga. Pare prea devreme pentru a face calculele în vederea alegerilor din 2024. Peste doi ani vor avea loc alegeri europene, locale, parlamentare şi prezidenţiale. Deci patru alegeri într-un singur an. Pregătirile se fac de acum sau nu se vor face deloc. Cel mai nepregătit partide pentru marea competiţie din 2024 pare să fie PNL. Are prim ministru, dar nu are puterea. Are un preşedinte de aceeaşi culoare, dar Klaus Iohannis nu mai pare dispus să se amestece în viaţa politică. Odată cu intrarea PSD la guvernare nu mai face jocuri politice. Mai sunt doar doi ani, şi nici PSD, nici PNL nu au un candidat prezidenţial care să tracteze partidele.

Unificarea liberală este un prim pas pe care PNL îl face cu gândul la alegerile din 2024. Indiferent de rezultatele imediate, este un început de reorganizare.