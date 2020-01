Unele laboratoare de analize medicale din Satu Mare îşi termină prea repede fondurile

Ne-a contactat telefonic miercuri un cunoscut sătmărean, Augustin Szolomajer, despre care am mai scris în Informația Zilei. De această dată nu a dorit însă să reclame activitatea Primăriei Satu Mare, ci activitatea unui laborator de analize medicale.

„Am dorit să-mi fac analize medicale la un laborator care este situat în Piața Libertății din centrul municipiului Satu Mare. Știu că programarea pentru analize decontate de CJAS se face la sfârșitul lunii. Așa că dacă vrei o analiză în februarie trebuie să te programezi la sfârșitul lunii ianuarie. Am fost în 27 ianuarie la laboratorul respectiv, dar era închis. Am fost și în 28 ianuarie, dar mi s-a spus că nu mai sunt fonduri. Cum să nu fie, doar ieri a fost închis!, am exclamat. Mi s-a răspuns că s-au putut face programări la sediul de lângă Piața Someș! Așa că ar trebui să mai aștept o lună. :tiu că sunt și alte laboratoare, dar mi-era mai la îndemână acesta. Nu este normal să se procedeze în acest fel. Trebuiau să anunțe pe ușă că se pot face programări în altă parte sau pur și simplu să se suplimenteze fosndurile”, ne-a spus Augustin Szolomajer.