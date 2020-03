Unele floricele de porumb conţin chiar şi 82% zahăr

Asociația InfoCons atrage atenţia consumatorilor români asupra următorului aspect: unele produse popcorn de pe rafturile magazinelor conţin chiar şi 82% zahăr.

Asociaţia a realizat un studiu pe produsele de tip floricele de porumb, supunând analizei 19 tipuri de produse de la diverşi producători şi importatori, nume recunoscute.

Datele acestui studiu au fost publicate pe site-ul asociaţiei şi din ele reiese că, conținutul de aditivi alimentari la produsele de tip floricele de porumb, variază de la 0 la 3 E-uri: 21.05% au în conţinutul lor o cantitate de 3 aditivi alimentariș 10.52 % au în conţinutul lor o cantitate de 2 aditivi alimentariș 21.05% au în conţinutul lor 1 aditiv alimentar şi 47.36% nu au niciun aditiv alimentar în conţinutul lor. Aditivul cel mai des întâlnit este E322 în 26.31% din produse. Printre aditivii regăsiţi în ingredientele produselor se află şi E631 şi E627.

Aditivii alimentari E631 şi E627 nu sunt utilizabili în cazul copiilor

InfoCons a publicat şi definiţia acestor aditivi, pe înţelesul tuturor. Astfel E631 este aditiv alimentar cu rol de potenţiator de aromă: “Este sarea de sodiu a acidului inozinic. Pentru uz industrial, se obţine prin fermentaţia bacteriană a zaharurilor sau din carne sau sardine, putând avea deci origine vegetală sau animală”. În cazul acestui aditiv se specifică faptul că nu e limitată doza zilnică recomandată, în schimb are contraindicaţii: “Persoanele astmatice şi cele suferinde de gută, reumatism, calculi renali sau biliari ar trebui să evite acest aditiv, care se descompune în purine, substanţe precursoare ale acidului uric”. Mai scrie că nu este utilizabil pentru copii şi nu e permis în alimentele destinate copiilor mici şi a sugarilor. Cel de-al doilea aditiv, E627 are rol de potenţiator de aromă. Este sarea de sodiu a acidului guanilic, un acid natural, component al acidului ribonucleic. Pentru uz industrial, se obţine din drojdie sau din sardine, putând avea deci origine vegetală sau animală. Are aceleaşi contraindicaţii ca şi primul şi, la fel, nu e utilizabil pentru copii.

Zahăr şi sare în exces

La analiza din punct de vedere al zaharurilor din glucide raportate la 100 de grame de produs, InfoCons notează că acesta variază între 1gram şi 58 de grame, adică peste 10 pliculeţe de zahăr. “Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă o cantitate zilnică de zahăr de 12 linguriţe pe zi (73 grame). Ca să fim sănătoşi, ar trebui să consumăm doar 6 linguriţe (12 grame)”, notează InfoCons. În ceea ce priveşte cantitatea de sare raportată la 100g de produs, aceasta variază între 0.01g şi 3grame. Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă o cantitate zilnică de sare de maxim 5 grame.

Aplicaţie gratuită pe telefon care prin scanarea codului de bare ne arată ce conţine produsul

Din punctul de vedere al conţinutului de porumb, acesta variază între 71.1%, şi 83.74%. Doar 21.05% au menţionat pe etichetă conţinutul de porumb. Dintre produsele analizate, doar 42,10% au menţionat pe etichetă cantitatea de aromă folosită, pe restul fiind menţionat doar cuvântul „aromă”.

InfoCons recomandă consumatorilor să citească mereu eticheta cu atenţie pentru a şti exact ce cumpără- Există şi o aplicaţie gratuită InfoCons ce se poate descărca pe telefon şi care după scanarea codului de bare al produsului ne arată ce anume conţine acesta.