Unde petrec soții Bertici Revelionul?

“18 zile, 7.300 km, multe grade minus, o mulțime de revelații și de clipe de neuitat. E adevărat că încă nu ne-am atins țelul, dar deja și așa a meritat” – spunea Kinga în ultima sa relatare pe ziua de ieri, după ce au văzut lacul Baikal și, frânți de oboseală, s-au pregătit de culcare, în localitatea Ulan Ude.

După ce Serghei le-a pregătit mașina pentru temperaturile foarte scăzute, soții Bertici merg mai departe, cu puțini bani, dar cu mult entuziasm. Înainte de plecare și-au stabilit 10 lucruri grave care i-ar putea întoarce din drum, dar furtul portofelului nu se afla printre ele, deci momentul trebuia depășit (cumva) și să meargă mai departe. Ne-au relatat peripețiile lor la poliție până când au reușit să obțină niște acte provizorii. Au primit sprijin, atât din partea Ambasadei României cât și a Ungariei, precum și din partea consulului onorific al Rusiei din România. După ce s-a furat portofelul lui Attila au rămas fără niciun ban, dar mai aveau ceva rezerve de mâncare. Cu ajutorul unei prietene din Satu Mare, după încă o rundă de peripeții, și-au primit rezervele financiare care le-au mai rămas acasă, însă acești bani nu le vor fi suficienți să ajungă cu ei acasă, dar Poliția afirmă că sunt speranțe reale ca portofelul cu acte și cu carduri să fie găsit.

Deci amicii noștri își continuă drumul, iar mașina încă rezistă bine, dar chiar și mecanicii localnici, cu experiență, sunt destul de sceptici în privința funcționării unui Duster la temperaturi de sub -50 grade C. Însă Attila și Kinga sunt optimiști. Urmăriți prin GPS de mii de curioși, ei speră că nu se va întâmpla nimic nedorit, dar respectă cu sfințenie recomandările specialiștilor siberieni și când temperaturile sunt sub -40 grade C nu opresc motorul nici când alimentează.

Ieri am stat puțin de vorbă cu Kinga, care ne-a relatat că deocamdată nu au nicio veste despre portofel, dar ei încă nu și-au pierdut speranța. Mai au circa 6.000 km până la Oymyakom, cea mai grea porțiune a drumului. Unul dintre carduri l-au avut cuplat la telefon, iar cu acesta în anumite locuri pot efectua diverse plăți. „Sperăm că ne vor mai ține banii. Dormim adesea la cunoștințe și nu trebuie să plătim” – ne-au relatat. Duminică seara au dormit la Viktor, în orașul Angarsk, la 20 km de Irkuțk, unul dintre mecanicii pe care l-au cunoscut la atelierul unde le-a efectuat mici intervenții la mașină. Amicii noștri aventurieri spun că temperaturile din zonă oscilează între -17 și -40 grade C, dar pe cele de sub -40 termometrul mașinii nu le mai măsoară, doar aparaturile de la bord încep să funcționeze de sine stătătoare.

Revelionul îl vor petrece în orașul Cita, la al treilea Serghei pe care l-au cunoscut în expediția anterioară, iar aproximativ în 7-8 ianuarie speră să ajungă în Oymyakom.