Unde ne împiedicăm?

De ce aproape nimic nu ne iese de la prima încercare? De ce, în condiţiile în care un partid vrea să majoreze pensiile, alt partid se opune? De ce atunci când partidul care s-a opus majorării pensiilor când el cere majorarea alocaţiilor se opune celălalt partid? De ce nu merge nimic aşa cum ar trebui să meargă? Ce forţă este atât de puternică încât nimeni şi nimic nu i se poate opune? Fără chip, respectiva forţă se numeşte birocraţie. Legislaţia stufoasă, contradictorie, oferă un vast câmp de manifestare diferitelor grupuri, organizaţii, asociaţii, dar şi instituţiilor statului.

În legislaţia românească, în hotărârile guvernului, în actele emise de ministere, de consiliile judeţene şi locale, totul este interpretabil.

În faţa avalanşei de legi, decizii şi regulamente, biata Justiţie este neputincioasă. Poate închide de o sută de ori ochii că tot nu are cum să vadă dreptatea aşa cum este ea zugrăvită de uriaşa birocraţie românească. Nu legile Justiţiei trebuie modificate în mod fundamental, ci instituţiile suprastatale, începând de sus în jos, şi de jos în sus.

Recentul scandal pe marginea legilor Siguranţei naţionale este unul din ultimele exemple de încercare de subjugare a Justiţiei, de încălcare a drepturilor fundamentale ale individului, ale comunităţii.

Dacă se va vota această lege, lipseşte doar un Putin pentru ca România să devină o mică Rusie la marginea Europei. România, sub regimul Băsescu, a traversat una dintre cele mai negre perioade din istoria ei post-comunistă.

Când un serviciu de informaţii lucrează mână în mână cu o secţie specială cum a fost DNA, cetăţeanul nu are nicio şansă să se apere de acuzaţii care mai degrabă ţin de metodele inchiziţiei decât de o dreaptă judecată.

Fostul preşedinte, dovedit a fi fost informator al Securităţii, trece în istorie umilit, dar forţele oculte care l-au susţinut, şi poate l-au inventat, rămân pe baricade.

Cum se poate scăpa de acest adevărat blestem? Numai prin primenirea clasei politice. Cum se poate primeni clasa politică? Clasa politică, în acest moment istoric greu, nu se poate reforma.

Nu se poate schimba nimic în bine. O mică flacără a speranţei pâlpâie la orizontul anului 2024, când vor avea loc patru rânduri de alegeri.

Ce pot aduce nou alegerile europarlamentare, primele care vor avea loc, în luna mai 2024? Nimic nou, pentru că nu se aleg persoane, ci se votează o listă de partid.

Următoarele alegeri sunt cele locale. Ce noutate vor aduce? Ca şi anii trecuţi, alegerea primarilor şi preşedinţilor de consilii judeţene se va face dintr-un singur tur de scrutin. În acest fel prima şansă o au cei care deja ocupă aceste funcţii.

Urmează alegerile parlamentare, undeva prin toamnă. Tot partidele sunt cele care vor prezenta o listă, iar votanţii nu au altceva de făcut decât să voteze un semn electoral. Viitorul parlament va fi dominat tot de PSD şi PNL, eventual cu un mic ajutor din partea UDMR, iar opoziţia va fi la fel de slabă, cu partide precum USR şi AUR.

Speranţa de schimbare în bine rămâne legată de alegerea preşedintelui. Preşedintele poate avea un rol determinant în schimbarea la faţă a României. Se vorbeşte tot mai insistent despre modificarea Constituţiei şi transformarea României în republică parlamentară. Asta îşi doresc partidele politice?

Un preşedinte ales de parlament are exact atâta putere şi influenţă cât îi conferă partidele parlamentare. Ceva în genul Ungariei, unde premierul Viktor Orban are la fel de multă putere ca Vladimir Putin.

Unde ne împiedicăm noi? La alegerea oamenilor, la întocmirea legilor, la construcţia statului de drept, care până acum a fost strâmb proiectat, sucit, urât, neprietenos, şi poate şi anti-naţional.