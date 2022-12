Una caldă, una rece pentru Simona Halep

Sfârşitul de an i-a adus Simonei Halep două veşti, una bună şi una proastă. Cea bună se referă la comunicatul dat publicităţii de WTA cu clasamentul mondial al tenismenelor profesioniste la început de an 2023. Astfel conform acestui comunicat, Simona va începe anul 2023 pe locul 10 în Top WTA, acelaşi ca şi la final de an 2022. Doar că, neavând dreptul de a participa la turnee oficiale, Halep va ieşi rapid din Top 10.

A doua veste se referă la faptul că Simona Halep a fost nominalizată pentru “Lovitura anului 2022”, premiu pe care l-a câştigat de două ori în carieră, în 2018 şi 2021. Sportiva noastră a ajuns inclusă în această categorie după un punct superb obţinut în partida cu Ons Jabeur, din sferturile de finală ale turneului de la Dubai. Din păcate pentru Simona Halep, cea care a primit premiul a fost Iga Swiatek, care a fost desemnată inclusiv jucătoarea anului 2022.

Vă reamintim că Simona Halep (31 de ani) a fost depistată pozitiv cu Roxadustat la un control efectuat la US Open 2022 şi a fost suspendată provizoriu. În cazul în care va fi găsită vinovată în scandalul de dopaj, Simona Halep riscă patru ani de suspendare, ceea ce ar reprezenta sfârşitul carierei, având în vedere că pe 27 septembrie a împlinit 31 de ani.

“Nu vom avea un verdict mai devreme de un an. În perioada asta, poate juca doar la turnee demonstrative, dar atât. Nu poate juca meciuri oficiale şi asta este cel mai important”, a spus avocatul Cristian Jura.