Un ultim rămas bun marelui fotbalist Gabi Both

Sportul sătmărean, fotbalul în special, suferă din nou o mare şi ireparabilă pierdere. Gabi Both, cel mai iubit, cel mai important fotbalist sătmărean prin prisma calităţilor, a aportului adus acestui sport pe plaiurile noastre, în calitate de jucător, de antrenor, a plecat dintre noi la numai 69 de ani.



Gabi Both, idolul a generaţii de copii, a fost liderul “Generaţiei de aur” a fotbalului sătmărean, cea a anilor ‘70-’80. O generaţie care a adus pentru Olimpia două promovări în Divizia A, în 1974 şi în 1978, şi o finală de Cupa României, în 1979.

Din păcate acea generaţie se stinge treptat, se mută în ceruri. Statistic vorbind, din “Generaţia de aur” a fotbalului sătmărean mai mult de o echipă s-a mutat la ceruri. Pustai, Feher, Ştefan Bathori, Helvei, Borota, Lucaci, Marcu, Kincses, Neumaier, Filip, Bocşa, Konig, Jula sunt printre cei cu care Gabi Both se va întâlni în ceruri.

Cei rămaşi, prieteni, foşti colegi, antrenori, foşti elevi, suporteri, ne-au împărtăşit câteva din gândurile lor la ceasurile despărţirii de Gabi Both. Au răspuns solicitării noastre nume importante din fotbalul sătmărean, dar şi naţional, cum ar fi marele antrenor Emeric Jenei, care a stat, pentru scurt timp, pe banca tehnică a Olimpiei. Vă redăm alăturat câteva din gândurile acestora.

_______________

Clubul FC Olimpia Satu Mare anunţă iubitorii fotbalului şi pe toţi cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu, pe terenul de fotbal, celui care a fost un mare fotbalist sătmărean, Gabi Both, că sicriul cu trupul neînsufleţit al acestuia va fi depus la stadionul Olimpia miercuri, 19 aprilie 2017, între orele 11:00-12:30, apoi urmând să fie condus spre capela cimitirului de lângă gară, unde va avea loc înmormântarea cu începere de la ora 13:00.

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică!

_______________

Teodor Curpaş (ex-preşedinte Olimpia): “L-am apreciat foarte mult pe Gabi. A fost un jucător complex, intuitiv, cu multe calităţi, iar antrenorii nu prea aveau ce să-l înveţe. Cuvintele lui erau acceptate de colegi tocmai pentru că ştia, simţea fotbalul. Era iubit de tribună, fiind favoritul publicului. Marii jucători ai anilor ‘70, Dinu, Lucescu, Dudu, Dobrin, aveau o părere foarte bună despre el. Îmi amintesc de Gabi că şi-a rupt piciorul într-un meci cu Farul, într-o zi de Paşte. Tot într-o zi de Paşte a plecat dintre noi. Să-i fie ţărâna uşoară.”

Emeric Jenei (fost antrenor Olimpia): “Am fost pentru puţină vreme la Olimpia şi nu l-am avut elev. Dar l-am cunoscut ca fotbalist, avea calităţi excepţionale. Păcat că nu s-a realizat pe măsura calităţilor sale. Transmit sincere condoleanţe familiei.”

Mircea Govor (fost preşedinte Olimpia): “Sunt profund întristat de moartea lui Gabi Both. Am lucrat câţiva ani cu el. Un mare caracter, un mare om de fotbal. Fotbalul sătmărean a pierdut imens odată cu moartea lui Gabi. Sunt alături de familia lui în aceste momente grele.”

Ludovic Keizer (fost coleg de echipă): “Îmi este greu să vorbesc de Gabi la trecut. Am pierdut un coleg, un prieten de mare valoare. Din punctul meu de vedere a fost un mare fotbalist, cu siguranţă cel mai mare din istoria fotbalului sătmărean. A iubit fotbalul şi merita mai mult. Regret nespus de mult moartea lui.”

Ioan Naom (fost coleg de echipă): “De Gabi pot vorbi doar de bine. Excepţional băiat! Ca fotbalist, ca om, în calitate de coleg. Ştia ca nimeni altul să mângâie mingea. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Mircea Bolba (fost coleg de echipă): “Am debutat la Olimpia pe vremea lui Both Gabi. A fost un «tată» în fotbal pentru mine. Am ajuns la prima echipă pe vremea în care aveam 16-17 ani. M-a luat sub aripa lui şi a avut grijă de mine din toate punctele de vedere. Inteligent, caracter puternic, era un adevărat lider, avea calităţi fotbalistice de excepţie. M-a ajutat foarte mult. Mai târziu am colaborat foarte bine ca antrenori. A fost cel mai bun dintre noi toţi. Fotbalul nostru pierde foarte mult prin plecarea lui în lumea cealaltă. Sincere condoleanţe familiei.”

Tibi Csik (antrenor juniori Olimpia): “Aproape toţi cei din familia mea au avut tangenţe cu Gabi Both. Tata a fost coleg de echipă cu el, iar cei doi copii ai mei i-au fost elevi. În plus, fratele meu Zsolt a fost în lotul Olimpiei când echipa a promovat, cu nea Gabi antrenor, în Divizia A. După părerea mea a fost cel mai iubit fotbalist sătmărean. Prin decesul lui fotbalul sătmărean suferă o mare pierdere.”

Aurel Lupşa (suporter Olimpia): “Eram la piticii şi juniorii Olimpiei pe când Gabi Both era la echipa mare. Venea uneori la antrenamentele noastre şi pasam cu el, centra sau şuta la poartă. Avea o gleznă fină şi ne aşeza mingea în picior sau pe cap. Mai târziu, din tribună, l-am admirat mult. La calităţile sale merita mai mult.”

Lulu Dragomir (elev al lui Gabi Both): “O durere mare pentru mine. Am fost ucenicul lui atât ca jucător, antrenor, cât şi ca pescar. Am petrecut clipe de neuitat împreună. Am învăţat multe de la el. Dar, cu toată durerea, trebuie să acceptăm realitatea şi să privim spre viitor.”

Catrinel Raţ (ex-preşedinte Olimpia): “L-am prins în adolescenţă ca jucător. Avea calităţi excepţionale, comparabile cu ale lui Dobrin. L-am cunoscut bine ca antrenor. La promovarea din 1998, depăşind entuziasmul general, a fost singurul om realist şi a punctat de pe scenă: “Am promovat, dar oare cât vom sta în Divizia A?”, a spus Gabi atunci. Ştia mult fotbal, nu accepta compromisul, era un om direct şi deranja pe unii prin afirmaţiile lui. Dar îl iubea lumea. Inclusiv prim-secretarul PCR al anilor ‘70, Iosif Uglar.”

Iosif Bathori (fost coleg de echipă): “Nu-mi vine să cred că Gabi nu mai este. Noi am copilărit împreună, am jucat fotbal de mici copii. Am spart multe geamuri în vecini când jucam fotbal pe stradă. A fost cel mai bun dintre noi. Am avut o echipă minunată cum nu cred că va mai fi în Satu Mare. Din păcate timpul trece, iar mulţi dintre colegii mei, mai mult de o echipă, au decedat. Dumnezeu să le dea odihnă veşnică.”

Vasile Knoblau (fost coleg de echipă): “A fost un coleg, un om de mare valoare. Un fotbalist de o excepţională calitate. Cel mai bun din generaţia noastră. Cel mai bun fotbalist pe care l-a dat oraşul şi judeţul Satu Mare. Merita mai mult de la viaţă.”

Zoltan Pataki (fost coleg de echipă): “Un talent remarcabil, un om deosebit. Peste tot pe unde a fost, ca jucător, Dinamo, UTA, a lăsat numai impresii bune. A contribuit, ca jucător, în mod determinant la promovarea Olimpiei în două rânduri. Apoi, mai târziu, a fost ultimul antrenor care a promovat în Divizia A cu Olimpia.”

Dorin Ţuţuraş (fost elev): “Nu l-am cunoscut ca jucător, dar ca antrenor a însemnat foarte mult pentru mine. Caracter mare, m-a ajutat, m-a învăţat multe. O mare pierdere pentru sportul sătmărean.”

Vasile Boudi (ex-preşedinte Olimpia): “A fost antrenorul cu care Olimpia a promovat la finalul sezonului 1997/98. Am colaborat foarte bine, avea calităţi de antrenor, cunoştea mult fotbal. Iar ca jucător a fost de nota zece. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Iosif Vigu (ex-antrenor Olimpia): “Treptat ne mutăm toţi în ceruri. Gabi a fost un om, un fotbalist elegant, cu priză la public, iubit de tribună. Iubea şi el fanii. Poate tocmai din acest motiv a ales să se reîntoarcă la Satu Mare şi să renunţe la o posibilă, şi foarte probabilă, carieră la cote mai înalte. A fost şi un antrenor cu calităţi de excepţie. Din păcate nu prea a fost lăsat şă-şi facă treaba la Satu Mare. Condoleanţe familiei!”

Zoltan Ritli (fost portar Olimpia, Steaua etc.): “Durere mare pentru fotbalul sătmărean. A dispărut dintre noi un om de mare valoare pentru sportul sătmărean. A avut, la noi în Satu Mare, mari realizări ca fotbalist şi ca antrenor. A fost un om cu coloană vertebrală, care a spus lucrurilor pe nume. Iar asta a deranjat de multe ori şi nu a fost lăsat să-şi facă treaba. Dar a fost iubit de suporteri şi el a simţit dragostea lor.”

Ştefan Szilagyi (fost elev): “S-a pierdut un simbol al fotbalului sătmărean. Mi-a fost antrenor în anul 1984 la Olimpia. Când a avut timp ne-a ajutat şi la Asociaţie, fiind observator. Dar în ultima perioadă nu a mai putut să fie alături de noi. A fost un şoc pentru mine când am aflat, am pierdut un nou simbol, după Daniel Prodan. În fiecare an primim astfel de veşti triste, din păcate. Ca jucător Gabi Both era unic, doar el avea acel ceva, a fost un stângaci de mare valoare. Ca antrenor era alături de jucători, făcea multă practică cu ei. A început să antreneze nu direct în Liga a 2-a. A început de jos, a fost la Flacăra, la Negreşti şi nu numai, echipe la care a format jucători valoroşi.”

Andrei Balogh (fost coleg): “Cu foarte mare durere am primit vestea. Pe lângă că am fost şi colegi de echipă, mi-a fost şi antrenor şi un prieten foarte bun. Un om de caracter care spunea lucrurilor pe nume. Gabi Both a fost cel mai mare fotbalist al Sătmarului, a fost senzaţional. Ca antrenor să nu uităm că el a promovat ultima dată Olimpia în Divizia A. Pentru meritele pe care le-a avut l-au şi schimbat repede, l-au adus pe Staicu. Aşa i-au mulţumit conducătorii că l-au şi schimbat repede după ce a promovat, să vină alţii să ia bani cu grămada din Satu Mare, cum se face mereu. În Satu Mare doar sătmărenii nu eram plătiţi. Aşa e şi acum.”

Sandu Matei (director sportiv CFR, fost coleg de echipă): “Sunt înmărmurit! Aseară am aflat vestea în timpul meciului cu FCSB. Nu-mi vine să cred. Am fost foarte buni prieteni, am petrecut multe momente fotbalistice frumoase împreună. Fără îndoială, a fost cel mai bun fotbalist din Satu Mare.”