Un tânăr a fost prins cu maşina burduşită cu ţigări

Un tânăr de 25 de ani a fost reţinut de poliţişti. Este acuzat de comiterea infracţiunii de contrabandă cu ţigări. 10.009 pachete de ţigări au fost ridicate în vederea confiscării, iar un autoturism a fost indisponibilizat.

„În data de 21.07.2017, în jurul orei 00:10, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Petreşti, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe DN 19 între localităţile Petreşti şi Pişcolt , au observat faptul că un conducător auto la vizualizarea organelor de poliţie, a virat pe un drum comunal, unde a şi abandonat autoturismul.

Din primele verificări, s-a constat faptul că în autoturism se afla o cantitate mare de ţigări, motiv pentru care autoturismul a fost dus la sediul Poliţiei Municipiului Carei. Totodată au fost demarate activităţi specifice în vederea identificării conducătorului auto.

În urma controlului efectuat asupra autoturismului, s-au găsit în interiorul acestuia ţigări ambalate în 16 saci de şi 4 baxuri, rezultând la inventariere cantitatea de 200.180 fire ţigarete, de diferite mărci de provenienţă ucraineană, a căror valoare aproximativă este de 10.000 lei .

Cele 10.009 pachete de ţigări au fost ridicate în vederea confiscării, iar autoturismul a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor.

În scurt timp, a fost identificat conducătorul autoturismului ca fiind un tânăr de 25 ani din Lazuri.

Poliţiştii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii de infracţiuni asimilate contrabandei, conf art 270 , alin 3, din Legea 86/2006, activităţile fiind desfăşurate sub cooordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Carei.

Faţă de cel în cauză, s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere de luare a unor măsuri preventive.” se arată într-un comunicat de presă al IPJ Satu Mare.