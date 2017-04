Un student şi-a deschis un studio de înregistrări în dormitor

Un tânăr din judeţul Gorj şi-a amenajat propriul studio de înregistrări în apartamentul închiriat în Timişoara, unde este student în anul trei. În timpul liber, Alexandru Mădălin Golumbu scrie versuri şi apoi le pe pune pe muzică, iar în curând vrea să lanseze un album.

Pentru Alexandru Mădălin Golumbu, muzica este, deocamdată, doar o pasiune aflată la polul opus meseriei pe care o practică – operator la la o firmă de confecţii metalice pentru automotive.

Studentul s-a autointitulat „Ice”, atunci când a descoperit că vocea îl ajută să pună în valoare versurile pe care le scrie. Era în clasa a VIII-a când şi-a descoperit talentul la scris.

„Totul a început din clasa a VIII-a, când am participat la un concurs de poezie care includea şcoala mea generală şi colegiul. Am luat locul doi şi atunci mi-am spus că pot să fac mai bine şi mai mult de atât. În faţa mea a fost o fată din clasa a XII-a care a luat locul întâi, iar eu, fiind în clasa a VIII-a, m-am consolat. Apoi am descoperit muzica hip-hop şi mi-am adaptat creaţiile pe diferite instrumentale. Îmi plăcea ce auzeam pe la trupele mari de hip-hop şi am încercat şi eu să fac să sune asemănător. A fost o idee pe moment, după ce am început să ascult mult hip-hop. Nu aveam un artist anume preferat, ascultam tot ce însemna hip-hop la vremea aceea, şi din România, şi din afară. Dar un prieten foarte bun care m-a ajutat mult e «Hash», prietenul şi colegul meu de concerte”, a povestit, pentru corespondentul MEDIAFAX, Alexandru Mădălin Golumbu.

Cu „Hash”, Alexandru a avut primele melodii şi a mers la primele concerte, la balurile bobocilor.

Din 2010, tânărul a început să scrie şi să înregistreze câte o piesă, iar din 2015 a scos primele piese despre care spune că au prins la public.

Tânărul de 23 de ani, din oraşul Târgu-Cărbuneşti, este student în anul III, la Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Secţia „Publicitate”, din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Acesta a decis ca, în paralel, să lucreze la o firmă de confecţii metalice în domeniul automotive, unde este programator şi operator CNC.

Atunci când a plecat la facultate, „Ice” a decis să schimbe şi numele „de scenă”, traducându-l în limba română, aşa că a ‘devenit „Gheaţă”.

”Cu <<Ice>> m-a inspirat un raper American, Ice Cube, când am am fost nevoit să îmi aleg un nume de scenă. Eu mi-am ales o variantă mai autentică, a fost ceva spontan, dar de atunci majoritatea prietenilor îmi spun aşa şi aşa a rămas”, a mai declarat tânărul de 23 de ani.