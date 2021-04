Un sfert din materia pentru clasele 0-4, digitalizată

Narada şi Global Vision dau start unei acţiuni care vizează digitalizarea integrală a materiei pentru clasele 0 – 8 cu scopul de a recupera, în regim de urgenţă, materia pierdută.

Potrivit reprezentanţilor celor două companii, în condiţiile în care România alocă învăţământului cel mai mic buget din Uniunea Europeană, iar analfabetismul funcţional, cotat deja la 42%, riscă să crească încă 10 procente, educaţia, în special cea remedială are nevoie de o intervenţie de urgenţă.

“Scenariile în care a funcţionat învăţământul din cauza pandemiei de coronavirus au condus nu doar la imposibilitatea unui număr important de elevi de a frecventa şcoala online, ci şi la pierderea cunoştinţelor neconsolidate. An de an, 9 din 10 profesori dedică o lună recapitulării materiei anului precedent, după perioada vacanţei de vară.”, transmite sursa citată. Conform acestora, studiile din domeniu indică faptul că frecventarea discontinuă şi absenteismul de la cursuri pe o perioadă de 6 până la 12 luni au ca rezultat o scădere a nivelului de pregătire cu până la 2 ani sub nivelul clasei urmate. Astfel, până în acest moment, aproape un sfert din curriculum a fost digitalizat de Narada susţinută de partenerul său Global Vision în acest demers, urmând ca până la începutul noului an şcolar întreaga materie pentru clasele primare şi disciplinele de bază din ciclul gimnazial să fie disponibile elevilor şi profesorilor în format digitalizat. “Profesorii care s-au alăturat proiectului lucrează pentru digitalizarea integrală a materiei pentru clasele 0 – 4, iar pentru ciclul de învăţământ 5 – 8, vor fi digitalizate disciplinele de Limba română, Matematică, Istorie şi Geografie.”, precizează sursa citată.

“Pentru elevii din România, cu atât mai mult pentru cei 168.000 de elevi care au avut acces discontinuu la şcoala online, educaţia remedială reprezintă urgenţa majoră. Într-un astfel de context, Narada cu sprijinul Global Vision, articulează comunitatea de profesori, un task force ce este parte integrată a celei mai ample intervenţii ce va viza educaţia remedială de la nivel naţional. Acest task force este format în prezent din 35 de profesori, iar în perspectiva următoarei luni vom recruta alte 10 cadre didactice cu iniţiativă şi dorinţă de a contribui la mai bine în educaţie” spune Andra Munteanu, cofondator Narada. Profesorii implicaţi în proiectul organizaţiei urmăresc digitalizarea materiilor.