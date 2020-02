Un sătmărean susține că a fost bătut crunt în sediul Poliției

IPJ că reclamantul era lovit și cu nasul spart când a fost ridicat de pe Bulevardul Cloșca

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare este ținta unor acuzații foarte grave. Un sătmărean pe nume Porcsalmi Jozsef Lorant s-a prezentat miercuri la sediul redacției Informația Zilei pentru a ne relata o întâmplare foarte gravă petrecută în cursul serii de 29 spre 30 ianuarie. Potrivit bărbatului, acesta a fost încătușat în fața unui local de pe Bulevardul Cloșca și dus la sediul poliției, unde a fost bătut de către unul dintre agenții de poliție.

În continuare vă relatăm declarația bărbatului.

Ce spune Lorant

”În noaptea de 29 spre 30 ianuarie am fost la un bar de pe Bulevardul Cloșca unde am băut un ceai, iar mai apoi trei beri, eram cu niște prieteni. La un moment-dat am ieșit afară să fumez o țigară, și mi-am chemat un taxi să plec acasă. Imediat au apărut câțiva agenți de pază de la o firmă de securitate din oraș, care mi-au spus că nu am voie să intru înapoi în local. Le-am zis că nu intru, oricum plec acasă. În nici 4 minute la fața locului a ajuns și un echipaj de poliție, iar agenții au venit și m-au încătușat ca pe un criminal, fără să fac ceva. Nu mă certam, nu făceam scandal. Am fost dus la secția de poliție de pe strada Cuza Vodă, unde cândva era Poliție Rutieră, unde i-am întrebat de ce m-au adus aici și le-am spus să îmi dea jos cătușele deoarece mă strâng. Mi s-a zis că nu am ce comenta, după care a venit un agent de poliție de 28 – 30 de ani și m-a aruncat pe jos, și cu bocancii de fier m-a lovit în prima fază la gură. După aceea mi-a spart nasul. După asta mi-au spus băieții ”Du-te spală-te că ai căzut și te duce colegul acasă”. Le-am spus ”Cum, îmi spargeți nasul și să mă ducă colegul? Oricum nu mă veți omorî și când ies de aici merg la spital”. După 5 minute m-au lăsat afară, am sunat la 112 și am fost preluat de o ambulanță”, a declarat bărbatul.

Sătmăreanul s-a prezentat inclusiv la un medic specialist legist, care a concluzionat următoarele: ”Numitul Porcsalmi Jozsef-Lorant prezintă leziuni traumatice care s-au putut produce după cum urmează: cea de la nivelul brațului dr. s-a putut produce prin lovire cu corp dur, iar cele de la nivelul feței prin lovire cu sau de corpuri dure, în condițiile stabilite de anchetă. Leziunile traumatice suferite necesită 12-14 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare de la data producerii”.

Poziția IPJ Satu Mare

Contactați, reprezentanții IPJ Satu Mare ne-au oferit informații care contrazic acuzațiile sătmăreanului Porcsalmi Jozsef Lorant. Potrivit acestora, bărbatul a provocat un scandal la barul la care se afla, iar în momentul în care echipajul de agenți care se afla în serviciu de patrulare i-a cerut să se legitimeze acesta a refuzat. De asemenea, potrivit autorităților, bărbatul prezenta escoriații în momentul în care a fost încătușat pentru a fi dus la secție.

”Patrula de ordine publică din cadrul Poliției municipiului Satu Mare, care se afla în serviciul de patrulare pe bulevardul Cloșca, din municipiul Satu Mare, s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că o persoană de sex masculin tulbură ordinea și liniștea publică în fața unui bar, de pe respectivul bulevard. În urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat faptul că un bărbat, de 32 de ani, din localitate, a fost scos afară din respectivul local de către personalul de pază, întrucât a provocat scandal și aflându-se în afara localului a continuat să se manifeste agresiv și nu a dorit să părăsească locația. Având în vedere acestea, polițiștii ajunși la fața locului i-au solicitat actul de identitate pentru a-l legitima, însă persoana în cauză a refuzat să coopereze cu organele de poliție, devenind recalcitrant. În consecință polițiștii au procedat la încătușarea acestuia și conducerea la sediul poliției în vederea identificării persoanei în cauză”, au transmis reprezentanții IPJ.