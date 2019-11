Un sătmărean nu poate să-şi deschidă o afacere în casa sa aflată pe terenul statului

Problemele sătmărenilor din toate colţurile judeţului, probleme cu pământurile, par să nu se termine vreodată. Săptămână de săptămână, în audienţele organizate de Instituţia Prefectului, majoritatea celor ce se înscriu vin cu probleme de fond funciar.

Unii reclamă că nu au primit titlurile de proprietate, alţii că nu le-a fost îndreptat răzorul sau că au primit când s-a făcut împărţirea pământ neproductiv în loc de pământ productiv. Sunt cazuri şi cazuri, dar majoritatea celor ce se înscriu în audienţe sunt oameni bătrâni şi care au bătut în ultimii zeci de ani pe la toate uşile pentru a li se face dreptate.

La audiențele din 12 noiembrie am discutat cu Florin Lupan, un alt sătmărean care are unele probleme ce ţin de un teren pe a cărui suprafaţă stă casa construită încă de pe vremea bunicilor săi. “Am o casă pe strada Lucian Blaga din Satu Mare, casă moştenire de la părinţii mei. Imobilul este pe numele părinţilor, dar terenul de sub casă figurează şi în extrasul CF ca fiind al statului român. Vorbesc de o casă moştenită de familia mea generaţie cu generaţie. Pentru că îmi doream să deschid o afacere în zonă am început să fac demersurile necesare. Ca să aflu că nu pot face nimic pentru că terenul de sub casă este al statului român. Am fost în urmă cu un an la Primăria Satu Mare să depun actele şi să rezolvăm problema. De un an tot aştept şi nimic nu e nou. Practic tot stăm şi aşteptăm. Vorbesc la plural pentru că jumătate strada este în situaţia mea, cu terenul de sub construcţii în proprietatea statului. Sunt pentru prima dată în audienţe la Prefectură şi sper să rezolv această problemă cu ajutorul celor competenţi”, ne spune Florin Lupan. Prefectul i-a recomandat sătmăreanului să depună un memoriu la Instituţia Prefectului, cu documente edificatoare anexate pentru o analiză juridică.