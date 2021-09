Un sătmărean, Marius Kalmar a participat la nunta Simonei Halep-Iuruc

Fără îndoială, principalul eveniment monden al ultimelor săptămâni a fost căsătoria fostului lider WTA, Simona Halep, cu un prosper om de afaceri constănţean, Toni Iuruc. Petrecerea a avut loc miercuri, la Constanţa, într-un local de lux.

La nuntă, alături de cei doi miri, au fost 300 de invitaţi printre care numărat şi o parte din vedetele Generaţiei de Aur. Printre aceştia s-au numărat Gică Hagi, “machidon” ca şi Simona Halep, Gică Popescu, Florin Răducioiu, Ionuţ Lupescu etc. La nunta campioanei noastre a participat şi un sătmărean, Marius Kalmar. Fiu al cunoscutului antrenor Iosif Kalmar, Marius Kalmar s-a stabilit de mai mulţi ani în Bucureşti şi este cel mai bun prieten al lui Cristi Chivu. El este un prosper om de afaceri, deţine un local de top în Bucureşti şi are relaţii apropiate cu mai toate marile nume din fotbalul autohton.

Printre invitaţi s-au mai numărat alte celebrităţi ale sportului cum ar fi Virgina Ruzici, fostă câştigătoare a turneului de la Roland Garros şi Ilie Năstase, primul lider mondial al tenisului profesionist. Năstase a participat îmbrăcat în uniforma de vară de general al Armatei Române şi a fost unul dintre animatorii petrecerii.

La nuntă nu au putut fi prezenţi doi oameni importanţi din viaţa, din cariera Simonei, Darren Cahill şi Ion Ţiriac.

Muzica şi voia bună au fost asigurate de Loredana Groza şi Dan Bittman precum şi de câteva formaţii de lăutari. Ca o curiozitate, contrar tradiţiilor aromânilor, care impun preluarea numelui de familie al soţului, Simona nu şi-a schimbat în totalitate actele de stare civilă. Având în vedere contractele publicitare aflate în derulare, tenismena şi adăugat şi numele soţului aşa că ea se numeşte acum Simona Halep-Iuruc.

Cei doi miri au spus “Da” într-un loc inedit, într-un spaţiu special amenajat pe plajă, în imediata apropiere a clubului unde are loc petrecerea. Ceremonia a fost oficiată de primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac. Simona Halep şi Apostol Gabriel Iuruc, cunoscut sub numele de Toni Iuruc, formează un cuplu din anul 2019, cei doi apărând în public pentru prima oară la turneul de Grand Slam de la Wimbledon din acel an, când Simona a cucerit trofeul.