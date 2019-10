Un sătmărean are probleme juridice cu Casa Judeţeană de Pensii Satu Mare

Marți, 29 octombrie 2019, Instituția Prefectului Județului Satu Mare a organizat o nouă serie de audiențe cu cetățenii. Am fost la fața locului pentru a asculta cu ce probleme se confruntă sătmărenii din județul nostru.

Costin Aurel locuiește în municipiul Satu Mare și s-a prezentat în audiențe cu o problemă care îl macină de multă vreme. Acesta reclamă că are probleme juridice cu Casa Județeană de Pensii Satu Mare. Mai exact, bărbatul spune că ani de zile a lucrat ca maistru și ca șef de echipă, posturi care în cartea de muncă nu au fost consemnate. În acest sens cetățeanul a cerut foștilor angajatori adeverințe care să ateste gradul profesional, documente pe care apoi le-a dus la Casa de Pensii cu scopul de a se face o recalculare a pensiei, lucru care spune bărbatul că nu s-a întâmplat. Aurel Costin susține că în acest mod este prejudiciat cu cel puțin 350 de lei la pensie.

”Din noiembrie 2012 se întâmplă asta, de când am trecut de la invaliditate la limită de vârstă. Eu am depus la ei adeverința, dar mi-au respins-o. Am acționat în instanță și am câștigat. Ultima sentință s-a pronunțat pe 2 octombrie la Curtea de Apel. La Instanța de Fond sentința s-a pronunțat în 4 aprilie 2019. Acum cred că doar reprezentantul Guvernului în teritoriu mai poate rezolva problema asta.” a declarat bărbatul înainte de a intra în cabinetul prefectului.