Un sătmărean a câştigat procesul cu ADP pentru ridicarea maşinii

Sătmăreanul Călin Ţinca a câştigat procesul intentat Administraţiei Domeniului Public Satu Mare pentru că angajaţii serviciului au ridicat maşina soţiei, Melinda Judith Ţinca, în anul 2019. După doi ani de judecată, instanţa a dat dreptate reclamantului, însă a uitat să precizeze în sentinţă faptul că păgubitul trebuie să primească înapoi suma plătită la înapoierea vehiculului. Este vorba despre 500 de lei, constituind taxa de ridicare, plus daune morale de 50 de lei / zi, începând din prima şi până la ultima zi în care s-a derulat procesul.

În orice caz, sătmărenii care se află în situaţii similare, trebuie să ştie că îşi pot primi banii înapoi, în cazul în care ştiu să acţioneze informat şi în baza legii.

În data de 28 august 2019, sătmăreanca Melinda Judith Ţinca a parcat pe strada Brânduşa, pe unul dintre locurile rezervate taximetriştilor, 15 la număr.

Din păcate, în faţa magazinului unde sătmăreanca lucrează, la data respectivă nu mai erau locuri libere de parcare.

După-masă, când a ieşit de la muncă, sătmăreanca a crezut că i s-a furat maşina, deoarece nu a mai găsit-o la locul în care a lăsat-o.

Unul dintre taximetriştii de la faţa locului i-a spus că a fost ridicată de Administraţia Domeniului Public, şi că o duce chiar el până la sediul unde a fost depozitată.

„M-a chemat pe mine de la serviciu, am venit, am achitat 500 de lei, taxa de ridicare şi taxa de depozitare. Aceasta din urmă era de 50 de lei / zi. De acolo, după ce am achitat, mi-am ridicat maşina, şi ni s-a spus să mergem la Poliţia Locală, să ni se dea procesul verbal. Acolo ne-am dus, ne-am prezentat şi am cerut documentul. Ni s-a spus că nu se poate să ni se dea nimic, deoarece este la organul de control, Poliţistul de la comunitară, cel care a întocmit procesul verbal de contravenţie, în acelaşi timp procesul verbal de ridicare şi că-l vom primi prin poştă. Am solicitat un număr de înregistrare cum că am cerut acel proces verbal. Ni s-a dat şi am plecat acasă”, a explicat Călin Ţinca, reprezentantul soţiei în instanţă. După câteva zile, familia Ţinca a primit procesul verbal, şi s-a tras concluzia că măsura ridicării vehiculului a fost abuzivă. Cei doi au studiat legile în vigoare şi s-au dus în instanţă, dar fără avocat. În primă instanţă, după ce cazul a fost prezentat judecătorului, s-a primit un răspuns negativ, în sensul că poliţistul comunitar ar fi acţionat legal şi în deplinătatea atribuţiilor sale.

Anularea procesului verbal de contravenţie, punctele amendă, precum şi a dispoziţiei de ridicare a vehiculului

Călin Ţinca a făcut apel la Tribunalul Satu Mare, fiind desemnat reprezentantul legal al soţiei şi a solicitat acelaşi lucru ca şi în plângerea contravenţională, dar şi daune morale de 50 de lei pe zi, până la finalizarea procesului. Preşedintele completului de judecată a cerut ADP avizul Poliţiei pentru semnele de circulaţie cu „Oprirea interzisă” pentru parcarea respectivă. Reprezentanţii ADP au declarat în scris că nu deţin acel aviz.

De asemenea, s-a cerut de la Poliţia Română un document prin care să se ateste dacă s-a dat sau nu un aviz pentru amplasarea acelui semn.

„Hârtia de la Poliţie a atestat faptul că nu se poate face niciun fel de parcare sau amplasa vreun semn de circulaţie fără avizul Poliţiei, contrar celor susţinute de ADP, deşi în lege este stipulat clar că acest aviz trebuie să fie prezent la ADP. Ei nu au putut să-l prezinte, s-au eschivat în diverse moduri. ADP-ul inclusiv a cerut să nu mai fie parte din proces”, a declarat Călin Ţinca.

Administraţia Domeniului Public şi-a justificat cerinţa pentru faptul că angajaţii instituţiei au pus în aplicare o dispoziţie a Poliţiei Locale. De asemenea, ADP Satu Mare a dat asigurări că dacă procesul va fi câştigat de către Călin Ţinca, atunci îi va restitui păgubitului suma cheltuită pentru ridicarea vehicului.

Văzând că acea parcare nu este în legalitate, sau cel puţin amplasarea semnelor de circulaţie nu poate fi dovedită legal, instanţa a cerut şi a primit lista tuturor parcărilor din Satu Mare, la care ar trebui să existe avizele Poliţiei Rutiere Satu Mare, avize pe care ADP-ul ar trebui să le prezinte şi să le deţină, ceea ce, în cazul străzii Brânduşa din Satu Mare nu s-a putut dovedi”, a declarat sătmăreanul Călin Ţinca.

Instanţa a dispus astfel anularea procesului verbal de contravenţie, punctele amendă, precum şi anularea dispoziţiei de ridicare a vehiculului.

Astfel, sătmăreanul s-a dus la ADP cu hotărârea judecătorească, pentru a primi suma de bani pe care a achitat-o către ADP, pentru a-şi primi autovehiculul. S-a confruntat însă cu o problemă şi anume faptul că instanţa nu a precizat negru pe alb dispunerea returnării sumei către păgubit.

Astfel, s-a făcut o nouă cerere către instanţă prin care s-a solicitat dispunerea returnării celor 500 de lei către familia Ţinca, la valoarea reală cu inflaţie şi cu dobânzi. S-a renunţat la daunele morale, din cauza taxei de timbru care trebuia achitată, însă nici măcar cei 500 de lei cu dobânzi şi cu inflaţie nu i-au fost acordaţi păgubitului până la ora actuală.”Aştept, acum fiind vacanţă judecătorească, sper ca după septembrie – octombrie, să dea o decizie şi într-adevăr să scrie negru pe alb, aţi câştigat şi daţi-i şi banii înapoi. (…)

În plus nu există nici acele plăcuţe care să ateste că se ridică vehiculele de la acele locuri. De aici a pornit de fapt totul. Eu am şi specificat în instanţă că dacă ştiam că se ridică maşini, nu parcam în acel loc. Faptul că am parcat în regiunea de Oprire interzisă, îmi asum. Şi-s contravenient sau nu. Dar să-mi ridice maşina, şi nici măcar să nu-mi pună un băţ să-mi spună că noi ţi-am ridicat maşina, pentru mine a fost un şoc. Eu cred că pur şi simplu ADP-ul m-a lipsit de un drept. Şi acest proces, probabil cu o casă de avocatură din Washington îi închideam de tot, dar nu am banii ăia”, a mai explicat sătmăreanul.

Lista cu parcările din municipiul Satu Mare pentru care ADP-ul trebuie să deţină avize pentru semnele

de circulaţie

La sediul Administraţiei Domeniului Public Satu Mare trebuie să existe un document care să ateste legalitatea prezenţei semnelor de circulaţie pentru fiecare parcare din municipiu.

Cei care au fost în situaţii similare precum petenta Melinda Judith Ţinca pot acum încerca să-şi recupereze sumele de care au fost deposedaţi în mod ilegal prin ridicarea vehiculului.

Este vorba despre sătmăreni care au parcat pe loc interzis în staţiile de taxi de pe străzile următoare: Strada Eroilor, Strada Ilişeşti, Piaţa 14 Mai, Strada Lăcrămioarei, Strada Delavrancea, Piaţa Libertăţii – platou troiţă, Piaţa Libertăţii – parcare Caterdală dinspre Strada Alexandru Ioan Cuza, Calea Traian colţ cu Corvinilor, Strada Griviţei în faţa gării, Strada Botizului Parcare Pescăruş (parcare mutată), Bulevardul Independenţei colţ cu Lucian Blaga, Poşta de pe Bulevardul Independenţei, parcarea de la Restaurant Tei de pe Bulevardul Lucian Blaga, parcarea de la blocul 48 de pe Bulevardul Lucian Blaga, parcarea de pe acelaşi bulevard de la SC Îmbrăcămintea, Strada Bârgăului cu Ganea, Strada Prahova, din vecinătatea Romtelecom, Bulevardul Cloşca colţ cu Magnoliei, CEC-ul de pe strada Careiului, Strada Brânduşa, Strada Alexiu Berinde din vecinătatea grădiniţei Mondiala, Strada Nicolae Golescu, Bulevardul Vasile Lucaciu, Titulescu – Miron Costin colţ cu Serelor, Careiului în faţă la Saturn, Brediceanu, Complex Rachel, Sănătăţii colţ cu Armoniei, Magnoliei, Ravensburg, Neajlov, Cloşca colţ Ferăstrău, Lucian Blaga (RAR), Vulturului la Draxlmaier, Cap Pod Decebal, Lucian Blaga la Ceprom, Luceafărului colţ cu Arenei, Piaţa Viitorului colţ Călinescu, Golescu colţ Turturelelor, Gheorghe Lazăr, Piaţa Păcii, Transilvania (club Las Vegas), parcare Someşul lângă complex Europa, Petofi Sandor la Mondiala.

L. F.