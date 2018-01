Un program fără responsabilități

Dacă ne luăm după un enunț din programul de guvernare, pornind de la faptul că „limbajul unui program economic nu este ușor, accesibil” pentru simplificare, PSD a decis ca reperele să fie „o sumă de principii și nu una de capitole”.

Înțelegem, așadar, de ce liderul UDMR a declarat că „programul de guvernare pare scris între două beri, la Ministerul Agriculturii”. Într-adevăr, azi în parlament premierul desemnat nu va prezenta un program de guvernare propriu zis, ci doar o sumă de principii.

Cine are răbdare să citească programul cu pricina nu are cum să nu fie pe cât de mirat pe atât de dezamăgit. Sunt însăilate la grămadă o serie de „principii”. Guvernul Dăncilă nu-și asumă nicio responsabilitate pe termene, pe domenii. Este o ciorbă cu gust neplăcut. Sunt amestecate măsurile din agricultură cu cele energetice, educația cu IT-ul, politica de securitate cu necesitatea modificărilor legilor Justiției etc.

Există în cuprinsul Programului afirmații de-a dreptul șocante: „Totodată trebuie să observăm că Uniunea Europeană se confruntă în continuare cu stagnare economică, dezechilibre rezultate de criza economică fiind în continuare prezente”. Față de „stagnarea economică” din UE, evident România face excepție pentru că a avut o creștere economică de 7%.

PSD vorbește în treacăt peste descentralizare, pentru ca mai sus să afirme că din 2019 „nu se vor face achiziție de medicamente și materiale sanitare decât în sistem centralizat” urmând ca „sistemul să fie extins la toate ministerele”. Asta da, descentralizare.

Dacă autorul acestui eseu era ceva mai atent nu ar fi repetat fraze întregi dintr-un capitol în altul. „Principiile” enunțate nu par deloc principii, ci doar niște clișee împrumutate dintr-un program electoral.

Nu sunt avansate cifre și măsuri concrete decât într-un regim de amânare. Un astfel de „program” nu ai cum să nu-l duci la îndeplinire din moment ce nu conține decât „principii”. Spre deosebire de programul guvernului Grindeanu, nu poate fi urmărit pas cu pas. Premierul Dăncilă pare să fi fost favorizat de faptul că este femeie și nu i se pun în cârcă greutăți ca unui bărbat.

Se vorbește, la modul general, despre Codul Economic al României, dar aflăm că în 2018 doar va intra în dezbatere publică, la dezbatere participând toată lumea, sindicate, patronate, inclusiv „întreaga clasă politică”. Taxele vor fi limitate la 50, unele fiind eliminate sau comasate. Nu se spune care.

Sunt câteva lucruri care pot fi verificate: până la 1 iulie va fi prezentată „strategia de reorganizare a instituțiilor statului”. Să fie vorba despre disponibilizări, despre desființarea unor agenții guvernamentale? Totul este lăsat într-o stare de ambiguitate. Promite și nu promite.

Greșeala UDMR este că a citit programul de guvernare. Cu toate criticile, se prea poate să voteze echipa Dăncilă. În numele stabilității politice. PNL, precum și USR și PMP nu vor vota guvernul. Se află în rândul PSD o serie de parlamentari nemulțumiți. Fără votul UDMR, ținând seama de grupul foștilor premieri Grindeanu și Tudose, PSD și ALDE ar trebui să aibă emoții.

Guvernul Dăncilă ar trebui să cadă fie și pentru că la Educație a desemnat un om care nu pare să aibă nicio înclinație, lipsindu-i cunoștințe elementare de gramatică. Nu par să conteze aceste lucruri. PSD a câștigat alegerile din 2016 și înțelege să guverneze cum vrea.

Chiar și orientându-se doar după niște banalități pe care le crede „principii”. Prezentând un program fără responsabilități clare, fără termene, nu mai intră în discuție neîndeplinirea lui.