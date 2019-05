Un profesor universitar semnalează fraudarea bugetului public la Satu Mare

Sistemul de evidenţă a documentelor de recontractare este unul măsluit

Prof.univ.dr.ing. Dorin Isoc, de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia Satu Mare, semnalează presei o ”Avertizare publică de indicii de fraudare buget public prin falsificare de documente”. Redăm integral în cele ce urmează scrisoarea remisă redacţiei ziarului nostru.

”Stimaţi colegi, un incident banal mă face să constat că mă aflu foarte aproape de o situaţie cu gravitate socială deosebită la punctul de lucru Satu Mare.

Ca cetăţean şi prin statutul meu de angajat al statului care are ştiinţă de fapte ilegale sau de suspiciuni credibile de fapte ilegale sunt obligat să acţionez şi să solicit administraţiei universităţii să se adreseze de urgenţă organelor abilitate ale statului. Sesizarea mea vizează fapte care creează condiţiile pentru fapte de deturnare de ban public prin falsificare de documente.

În rezumat:

a) La începutul anului universitar am solicitat administraţiei facultăţii lista studenţilor care au obligaţia de a participa la activităţi. Administraţia facultăţii o oferă (document alăturat).

b) La mijlocul semestrului al doilea constat că există un număr semnificativ de mare de studenţi car nu au participat la nici o activitate planificată. Sesizez admninistratia instituţiei că există riscul că aceşti studenţi să nu-şi poată încheia situaţia şcolară în acest an (memoriu ataşat).

c) Administraţia răspunde (răspuns ataşat) la memoriul meu şi astfel sunt în situaţia să aflu câteva detalii semnificative cu care pot să fac conexiunile logice şi faptice după cum urmează:

c1) Studenţii declaraţi admişi şi cei păstraţi în evidenţă punctului de lucru sunt invitaţi să procedeze la recontractarea unor discipline. Invitarea se face insistent şi în afara termenului reglementat.

c2) Semnarea documentelor de recontractare se face pe toată durata anului, dar plata nu se face decât în data de 3 iunie adică la finele anului universitar.

c3) Întreaga activitate a punctului de lucru are drept bază capacitatea de lucru adică suma tuturor studenţilor prezenţi şi istorici pe baza unor documentele de recontractare semnate pe bază de fals. Această capacitate de lucru (număr aparent de studenţi înscrişi) stă la baza întregii activităţi didactice dar şi a justificării fondurilor publice determinate per capita student.

c4) Fiind în afara obligaţiilor şcolare, studenţii de umplutură sunt buni ca la anul viitor să fie invitaţi să semneze noi documente de recontractare.

c5) Prin manipularea fără posibilitatea de control, admnistraţia facultăţii poate proceda la cele mai diverse acţiuni cum ar fi: reînscrierea unui student repetent de la punctul de lucru Satu Mare la una din secţiile de la Cluj, modificarea notelor fără prezenţa cadrului didactic.

c6) Semnificativ:

– numele şi numărul real al studenţilor care frecventează un an de studiu nu apar în nici o evidenţă dar şi situaţia lor şcolară (în SINU există numai informaţii personale şi cataloage de examen) care să fie accesibilă angajaţilor, inclusiv profesori, care lucrează cu studenţi;

– sistemul de evidenţă şi manipulare a documentelor de recontractare este unul măsluit, nu conţine informaţii reale şi permite folosirea sa în orice scop. Toate persoanele implicate inclusiv cele care au semnat cu întârziere sau au favorizat semnarea neadevărată sau neconformă sunt în condiţii de vinovăţie şi complicitate.

– profesorii şi studenţii care îşi fac datoria nu au nimic de-a face cu această situaţie şi mai mult decât atât administraţia face eforturi majore ca ei să nu afle.

– numele instituţiei este tarat de administraţie, prin aceste manevre şi ilegalităţi, în zona celor mai rău famate instituţii universitare din România.

c4) Prin răspunsul rectorului se dovedeşte că administraţia universităţii cunoaşte faptele şi făptuitorii şi acţionează în mod complice. Acesta este motivul pentru care orice verificare în cadrul instituţiei este sortită derizoriului.

Spre informare şi reacţii corecte, acest mesaj este transmis şi studenţilor şi presei”.

Semnează prof.Dorin Isoc, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca